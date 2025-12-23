‘괴물 산불’에 고립된 해안 주민 61명 극적 구조

● 대상(상금 3000만 원)

강병모 경장(동해지방해양경찰청 울진해양경찰서)



● 영예로운 제복상(상금 각 2000만 원)

사공동 중령(해군 특수전전단)

배영우 상사(육군본부 비서실)

최기훈 경위(서울경찰청 경찰특공대)

김부진 경감(경기남부경찰청 분당경찰서)

이주희 소방경(소방청 보건안전담당관)

최근석 경감(동해지방해양경찰청 수사과)



● 위민경찰관상(상금 1000만 원)

김정주 경사(경기북부경찰청 의정부경찰서)



● 위민소방관상(상금 각 1000만 원)

故 이상영 소방위(부산소방재난본부 기장소방서)

김현규 소방장(경기소방재난본부 송탄소방서)



● 위민해양경찰관상(상금 1000만 원)

문강혁 경장(중부지방해양경찰청 평택해양경찰서)



동아일보와 채널A가 제정한 ‘영예로운 제복상’ 제14회 수상자가 선정됐습니다. 이 상은 열악한 상황에서도 국민 안전을 위해 자신의 몸을 던지는 군인과 경찰, 소방공무원, 해양경찰 여러분의 노고와 희생을 기리기 위해 만들었습니다. 각 소속 기관의 추천을 받아 내외부 전문가로 구성된 심사위원단의 심사를 거쳐 수상자 11명을 선정했습니다. 시상식은 내년 1월 15일 오후 4시 서울 중구 한국프레스센터 20층 국제회의장에서 열립니다.