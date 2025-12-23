패딩을 드라이클리닝?…오리털 기름기 녹여 보온력 뚝 [알쓸톡]

패딩을 드라이클리닝하면 다운의 천연 기름기가 제거되어 보온력이 급격히 저하되므로, 전용 중성세제를 이용한 미지근한 물세탁이 권장된다. 세탁 후에는 그늘에서 건조하며 수시로 두드려 공기층을 복원해야 한다. 사진=게티이미지뱅크.
패딩을 드라이클리닝하면 다운의 천연 기름기가 제거되어 보온력이 급격히 저하되므로, 전용 중성세제를 이용한 미지근한 물세탁이 권장된다. 세탁 후에는 그늘에서 건조하며 수시로 두드려 공기층을 복원해야 한다. 사진=게티이미지뱅크.

겨울철 필수품인 패딩을 세탁소 드라이클리닝을 맡기는 경우가 많지만, 정작 이 방식이 패딩의 수명을 단축시키는 주범으로 지목됐다.

의류 전문가들에 따르면, 패딩 등 다운 의류는 드라이클리닝 세탁 시 오히려 보온 기능이 떨어질 수 있다.

패딩 속을 채운 거위나 오리털에는 천연 기름기인 ‘유지분’이 포함돼 있다. 이는 패딩 내 공기층을 형성하고 복원력을 유지하는 핵심 역할을 한다. 그러나 드라이클리닝 세제는 이 유지분을 녹여버리고, 세탁 후 패딩의 숨이 죽거나 열 차단 성능이 급격히 저하된다.

사진=게티이미지뱅크.
사진=게티이미지뱅크.

패딩은 25~30°C의 미지근한 물에 다운 전용 중성세제를 표준량만큼 넣은 후 세탁기 ‘울코스’나 ‘란제리 코스’로 단독 세탁해야 한다.

오염이 심한 부위에는 직접 세제를 발라 가볍게 애벌빨래 한다. 세탁 시 지퍼와 단추를 모두 잠그는 것이 좋다.

건조 과정 역시 중요하다. 직사광선은 소재 변형을 일으킬 수 있어, 통풍이 잘되는 그늘에 눕혀 건조해야 한다. 이는 안감 속 충전재의 쏠림도 막을 수 있다. 건조 중에는 손으로 수시로 두드려주는 것이 좋다. 뭉친 털이 풀리면 풍성한 공기층이 다시 살아나기 때문이다.

사진=게티이미지뱅크.
사진=게티이미지뱅크.

평소 보관할 때도 주의가 필요하다. 옷걸이에 오래 걸어두면 내부 깃털이 아래로 쏠려 모양이 변형될 수 있다. 따라서 보관 전 가볍게 두드려 공기층을 살린 후, 넉넉한 공간에 접어서 보관해야 한다.

올겨울 올바른 홈케어 세탁법으로 따뜻함과 스타일을 모두 지켜보는 것은 어떨까.

