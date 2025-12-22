[단독]통일교 ‘한학자 보고문건’에 ‘전재수’ 최소 7번 등장

간부들 2018~2019년 작성…“전 의원: 27일 미팅” 등 적혀
경찰, 천정궁 출입기록 대조…구체적 행적 재구성 나서
경찰이 2018년경 통일교 간부들이 작성한 ‘한학자 총재 특별보고’ 문건에 더불어민주당 전재수 의원의 이름이 최소 7차례 거론된 사실을 파악한 것으로 22일 확인됐다. 경찰은 해당 문건 속 미팅 기록과 경기 가평군 통일교 본산인 ‘천정궁’의 실제 출입 기록을 대조하며 전 의원의 혐의를 입증할 구체적 행적 재구성에 나섰다.
22일 경찰에 따르면, 경찰청 국가수사본부 전담수사팀은 2018~2019년경 작성된 통일교 내부 문건을 확보해 분석한 결과 전 의원이 7차례 이상 등장하는 것을 확인했다. 2018년 5월 17일 문건에는 전 의원을 ‘문재인 대통령비서실에 같이 근무한 측근 그룹’으로 분류하며 전·현직 광역단체장들과 함께 이름을 나열했다.
단순 친분 유지를 넘어선 구체적인 현안 관련 기록도 드러났다. 2018년 12월 22일과 28일 보고에는 “전 의원 : 27일 미팅”이라고 적었고, 2019년 10월 22일과 23일에는 “전 의원 미팅 및 유니버설 선화예술중고 이전 및 개발”이라고 적었다. 선화예중고는 통일교 계열 선학학원 소속이다. 경찰은 통일교 측이 학교 부지 개발 등 사업을 해결하기 위해 전 의원에게 접촉했을 가능성을 의심하고 있다.
경찰은 문건에서 전 의원과 한 총재 등과의 만남이 암시된 시기와 압수수색에서 확보한 천정궁 출입기록 등을 바탕으로, 그가 실제 한 총재를 방문했는지 확인 중이다. 압수물 분석을 이어가고 있는 경찰은 혐의를 입증할 만한 진술 등이 추가로 확보될 경우 전 의원에 두 번째 출석을 요구할 수 있단 입장이다.
경찰은 또 통일교 재정 담당 관계자도 잇달아 불러 조사할 계획이다. 우선 통일교의 인사와 예산 등을 담당했던 조모 전 총무처장이 23일 출석해 조사받는다. 경찰은 조 전 처장 조사를 통해 정치권 로비 의혹의 책임을 서로 떠넘기고 있는 한 총재와 윤영호 전 세계본부장 중 누구 말이 더 신빙성 있는지 가려낼 방침이다. 이모 전 재정국장 역시 조사 대상이다. 이들은 모두 통일교의 재정·회계 담당자들로, 자금 흐름의 핵심 관계자다. 경찰은 18일 회계 분석 담당 수사관 2명을 파견받은 데 이어 22일에도 서울경찰청 금융범죄수사대 등으로부터 5명을 추가로 파견받는 등 수사팀 인력도 보강했다.
경찰은 정치권의 ‘통일교 특검’ 도입 논의와 상관없이 일단 조사를 이어가겠다고도 밝혔다. 전 의원 금품수수 혐의의 공소시효 등을 고려한 것이다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 기자간담회에서 “정치권 논의로 결정되는 (통일교 특검에 대한) 합의가 있으면 거기에 따르면 될 일”이라며 “수사팀은 공소시효 문제를 감안해 최대한 신속하게 수사 진행하고 있다”고 밝혔다.
