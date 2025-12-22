[단독]통일교 ‘한학자 보고문건’에 ‘전재수’ 최소 7번 등장

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 22일 16시 52분

간부들 2018~2019년 작성…“전 의원: 27일 미팅” 등 적혀
경찰, 천정궁 출입기록 대조…구체적 행적 재구성 나서

통일교 금품 수수 의혹을 받는 전재수 전 해양수산부 장관이 19일 오전 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에서 피의자 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2025.12.19. 사진공동취재단
경찰이 2018년경 통일교 간부들이 작성한 ‘한학자 총재 특별보고’ 문건에 더불어민주당 전재수 의원의 이름이 최소 7차례 거론된 사실을 파악한 것으로 22일 확인됐다. 경찰은 해당 문건 속 미팅 기록과 경기 가평군 통일교 본산인 ‘천정궁’의 실제 출입 기록을 대조하며 전 의원의 혐의를 입증할 구체적 행적 재구성에 나섰다.

22일 경찰에 따르면, 경찰청 국가수사본부 전담수사팀은 2018~2019년경 작성된 통일교 내부 문건을 확보해 분석한 결과 전 의원이 7차례 이상 등장하는 것을 확인했다. 2018년 5월 17일 문건에는 전 의원을 ‘문재인 대통령비서실에 같이 근무한 측근 그룹’으로 분류하며 전·현직 광역단체장들과 함께 이름을 나열했다.

단순 친분 유지를 넘어선 구체적인 현안 관련 기록도 드러났다. 2018년 12월 22일과 28일 보고에는 “전 의원 : 27일 미팅”이라고 적었고, 2019년 10월 22일과 23일에는 “전 의원 미팅 및 유니버설 선화예술중고 이전 및 개발”이라고 적었다. 선화예중고는 통일교 계열 선학학원 소속이다. 경찰은 통일교 측이 학교 부지 개발 등 사업을 해결하기 위해 전 의원에게 접촉했을 가능성을 의심하고 있다.

경찰은 문건에서 전 의원과 한 총재 등과의 만남이 암시된 시기와 압수수색에서 확보한 천정궁 출입기록 등을 바탕으로, 그가 실제 한 총재를 방문했는지 확인 중이다. 압수물 분석을 이어가고 있는 경찰은 혐의를 입증할 만한 진술 등이 추가로 확보될 경우 전 의원에 두 번째 출석을 요구할 수 있단 입장이다.

경찰은 또 통일교 재정 담당 관계자도 잇달아 불러 조사할 계획이다. 우선 통일교의 인사와 예산 등을 담당했던 조모 전 총무처장이 23일 출석해 조사받는다. 경찰은 조 전 처장 조사를 통해 정치권 로비 의혹의 책임을 서로 떠넘기고 있는 한 총재와 윤영호 전 세계본부장 중 누구 말이 더 신빙성 있는지 가려낼 방침이다. 이모 전 재정국장 역시 조사 대상이다. 이들은 모두 통일교의 재정·회계 담당자들로, 자금 흐름의 핵심 관계자다. 경찰은 18일 회계 분석 담당 수사관 2명을 파견받은 데 이어 22일에도 서울경찰청 금융범죄수사대 등으로부터 5명을 추가로 파견받는 등 수사팀 인력도 보강했다.

경찰은 정치권의 ‘통일교 특검’ 도입 논의와 상관없이 일단 조사를 이어가겠다고도 밝혔다. 전 의원 금품수수 혐의의 공소시효 등을 고려한 것이다. 박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 기자간담회에서 “정치권 논의로 결정되는 (통일교 특검에 대한) 합의가 있으면 거기에 따르면 될 일”이라며 “수사팀은 공소시효 문제를 감안해 최대한 신속하게 수사 진행하고 있다”고 밝혔다.
#통일교#전재수#천정궁#경찰
손준영 기자 hand@donga.com
송유근 기자 big@donga.com
댓글 0

