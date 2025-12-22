민주당 “통일교 특검 제안 수용…여야 정치인 예외 없다”

“야당이 하자는데 못 받을 것도 없다
지난 대선때 통일교 정치개입 밝혀야
정교유착 정당 해산 대상 될 수 있어”
더불어민주당 정청래 대표가 통일교와 정치권을 둘러싼 의혹을 수사하는 ‘통일교 특별검사법’을 야당이 추진하는 데 대해 “못 받을 것도 없다”며 “국민의힘 연루자 모두를 포함시켜 진실을 명명백백 하게 밝히는 것도 저는 좋다고 생각한다”고 했다. 김병기 원내대표는 “통일교에 대한 특검, 함께 하자”며 “여야 정치인 누구도 예외 없이 모두 포함해 특검할 것을 제안한다”고 했다.
김 원내대표는 22일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당은 지금까지는 수사가 시작됐으니 엄정하게 처리할 것을 촉구하면서 자중하고 있었다”며 “그런데 국민의힘은 뭔가 착각한 것 같다”고 했다.
이어 “마치 민주당이 뭐라도 있어 특검을 회피하는 줄 알고 앞장서 통일교 특검을 주장하고 있다”며 “내심으로는 민주당이 특검을 받지 않을 것이라고 확신한 모양인데, 민주당의 인내를 회피로 착각한 것 같다”고 했다.
그러면서 “지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 한 번 밝혀보자”며 “정교 유착 의혹, 불법 정치자금, 로비와 영향력 행사까지 모두 특검 대상에 포함해 철저히 한 번 밝혀볼 것을 제안한다”고 했다.
김 원내대표는 “정교유착은 헌법 질서와 직결된 중대사안”이라며 “위반한 정당은 해산의 대상이 될 수 있고 관련자는 중형을 면치 못할 것”이라고 했다.
그러면서 “헌법 위반이든, 형법 위반이든 성역 없이 발본색원하자”며 “대신에 제발 민생 법안도 함께 처리하자”고 했다.
앞서 국민의힘과 개혁신당은 21일 통일교와 정치권을 둘러싼 의혹을 수사하는 통일교 특검법 공동 발의에 합의했다.
국민의힘 송언석 원내대표는 개혁신당 천하람 원내대표와 서울 여의도의 한 식당에서 오찬을 한 뒤 취재진과 만나 “통일교와 민주당의 금품수수와 관련한 특검 도입에 대해 큰 틀에서 오늘 합의했다”며 “우리 당과 개혁신당이 각각 일부 양보하고 서로 큰 포용의 정신에서 공동으로 발의할 수 있도록 법안을 준비할 예정”이라고 했다.
