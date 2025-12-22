민주당 “통일교 특검 제안 수용…여야 정치인 예외 없다”

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2025.12.22/뉴스1

김 원내대표는 “정교유착은 헌법 질서와 직결된 중대사안”이라며 “위반한 정당은 해산의 대상이 될 수 있고 관련자는 중형을 면치 못할 것”이라고 했다.