만취 아빠가 아기 안고 욕조에…깜빡 잠든새 ‘참변’

20개월 딸을 안고 욕조에 들어간 아버지가 잠이 들어 딸이 익사하는 사건이 미국에서 일어났다. 이 남성은 술과 약에 취해 있었던 것으로 조사됐다.
20일 피플 등 미국 언론에 따르면, 플로리다 오스체올라 카운티 경찰은 최근 워싱턴DC 출신 레이너드 타이론 허프(33)를 ‘아동 방임으로 인한 중상해 및 아동에 대한 가중 과실치사 혐의’로 체포했다고 밝혔다.
허프는 지난 13일 새벽 2~3시 사이 가족이 묵고 있던 에어비앤비 숙소에서 생후 20개월된 딸을 사망하게 한 혐의를 받는다.
사건 당일 아기는 엄마와 함께 안방에서 자고 있었다. 허프는 술과 마약에 취한 상태에서 아기를 안고 욕조로 향했다.
그는 욕조에서 아기를 품에 안은 채 깜빡 잠이 들었다. 약 20분 후 아기의 머리가 툭 떨어지는 것을 느끼면서 깼고, 뭔가 잘못됐다는 것을 깨달았다.
허프는 아내에게 급히 알렸고, 아내가 경찰과 구급대에 신고했다. 경찰이 현장에 도착했을 때 아기는 의식이 없는 상태였다. 구급대가 급히 병원으로 이송했지만 1시간 후 사망 판정을 받았다.
허프는 경찰에 “밤새 술을 마셨고 정체를 알 수 없는 두 종류의 마약도 복용했다”고 인정했다. 그는 “안방에 갔을 때 아이가 깨어 있고 나와 함께 있고 싶어 하는 것을 느껴 욕조로 데리고 갔다”고 진술했다.
허프는 보석금 없이 오세올라 카운티 구치소에 구금됐다. 경찰은 “너무 안타까운 일이다. 어린아이들을 돌보는 것은 정말 힘든 일”이라며 주의를 당부했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
