나경원, ‘천정궁 갔나’ 질문에 “그건 핵심 아냐” 또 즉답 피해

국민의힘 나경원 의원은 22일 언론에 출연해 통일교 본부 천정궁에 간 적이 있냐는 질문을 받고 “그것이 논란의 핵심이라고 생각하지 않는다”며 재차 즉답을 피했다. 경기 가평군에 있는 천정궁은 통일교 본부로 평소 한학자 총재가 머무르는 곳으로 알려졌다. 나 의원은 앞서 17일에도 같은 질문에 답변을 회피했었다.
나 의원은 이날 오전 채널A 라디오쇼 ‘정치시그널’에 출연해 “지금 가장 중요한 것은 (통일교로부터) 돈을 받았느냐, 안 받았느냐 아니겠나”라면서 이같이 말했다. 이후 나 의원 측은 “나경원 의원 관련해서는 금품수수 의혹 자체가 없다”고 따로 알려왔다.
나 의원은 천정궁 방문 여부에 대해선 최근 여러 인터뷰에서 즉답을 피하고 있다. 이를 두고 조국혁신당 조국 대표는 19일 페이스북을 통해 “천정궁에 갔느냐”며 “‘간 적 없다’고 말하지 않았다”고 나 의원을 향한 공세를 펼쳤다. 조 대표는 이날도 페이스북에 “나 의원 또 다시 답변 거부. 그래서 다시 묻는다. ‘나 의원, 천정궁, 갔지?’”라고 올렸다.
나 의원은 ‘주말 사이에 여권 인사들과 설전을 많이 벌였다’는 진행자 말에 “(더불어)민주당은 본인들 걸린 게 있으니까 얘기 못하고 조국 대표는 한마디로 민주당 2중대 역할을 충실히 하고 있다”며 “결국 전재수 (전 해양수산부) 장관 등을 물타기하는 용이라고 본다”고 했다.
하지만 ‘천정궁에 갔는지에 대한 질문을 받았을 때’라는 말이 나오자 나 의원은 “그것이 논란이 핵심이라고 생각하지 않고 지금 가장 중요한 것은 돈을 받았느냐, 안 받았느냐 아니겠나”라며 “거기에 대해 시선을 돌리려는 조 대표에 대해 비판할 수밖에 없다”고 말했다.
민주당 김한규 의원은 19일 CBS라디오에서 국민의힘이 추진하는 통일교 특검과 관련해 나 의원이 난처한 처지에 빠질지도 모른다는 취지로 이야기했다. 김 의원은 당시 “우려되는 부분은 지금 국민의힘 지도부가 ‘통일교 특검을 하자’는 것으로, 나 의원이 어떤 마음일까”라고 했다. 나 의원은 이에 대해 “민주당은 특검하려고 여러 정치인 이름 계속 언급하는데 제 이름을 특별히 앞에 놓은 것”이라며 “이걸 자꾸 이야기하는 게 또다른 이야기를 만들기 때문에 언급하지 않겠다”고 말을 아꼈다. 그러면서 “통일교 특검 반드시 해야 한다”고 강조했다.
여야는 이날 각자 ‘통일교 특검’ 법안을 만들어 제출한 뒤 추후 협의를 통해 실행하기로 합의했다. 국민의힘과 개혁신당은 전날 제3자가 특검 후보를 추천하는 방식의 통일교 특검법을 공동 발의하기로 합의했다.
댓글 0