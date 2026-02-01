장동혁 “사퇴 요구하려면 의원-단체장직 걸어라”

“오늘까지 요청땐 바로 전당원 투표”
친한계 “재신임 발의권 무력화 협박”

장동혁 대표는 5일 오후 국회 당대표 회의실에서 긴급 기자회견을 하며 전 당원 투표를 통해 자신의 정치적 생명을 걸겠다고 밝혔다. 그는 “내일까지 누구라도 제 사퇴와 재신임을 요구한다면 전 당원 투표를 통해 당원 뜻을 묻겠다”며 “재신임을 받지 못한다면 당대표직과 국회의원직을 내려놓겠다”면서 “저에게 사퇴나 재신임을 요구하는 의원이나 단체장들은 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 한다”고 촉구했다. 2026.2.5
국민의힘 장동혁 대표가 5일 한동훈 전 대표 제명 이후 제기된 사퇴·재신임 요구와 관련해 “누구라도 내일까지 자신의 정치적 생명을 걸고 제게 재신임이나 사퇴를 요구한다면 저는 곧바로 전 당원 투표를 실시하겠다”고 밝혔다. 서로 직책을 걸고 자신의 재신임 여부를 당원에게 묻자는 것. 친한(친한동훈)계는 “협박 행위”라고 반발했다.

장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열어 “당원의 뜻을 물어 당원들이 저를 사퇴하라고 하거나 재신임하지 않는다면 저는 당 대표직에서 물러나고, 국회의원직에서도 물러나겠다”며 이렇게 말했다. 이어 “저에게 그러한 요구를 하는 국회의원이나 단체장이 있다면 본인들도 그에 상응하는 정치적 책임을 져야 할 것”이라고 했다.

당내에선 “비판을 ‘입틀막’ 하겠다는 협박”이라는 반발이 터져 나왔다. 장 대표의 사퇴를 요구하고 있는 오세훈 서울시장은 이날 기자들과 만나 “참 실망스럽다”며 “공인으로서의 자세가 아니다”라고 비판했다. 친한계 신지호 전 의원은 “(재신임 투표) 발의권을 공갈 협박으로 무력화하려는 민주주의 파괴 행위”라며 “장동혁은 더 이상 민주주의자가 아니다. 오늘부로 파쇼 등극”이라고 했다.

