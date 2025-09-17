호주 기자 불편한 질문에…트럼프 “당신, 호주에 피해 주고 있어”

백악관 유튜브 갈무리

트럼프 대통령은 “호주는 나와 잘 지내고 싶어 한다”며 “당신의 지도자가 곧 나를 만나러 올 것인데, 나는 그에게 당신에 대해 이야기할 것이다. 당신은 매우 나쁜 분위기를 조성했다”고 말했다.기자가 후속 질문을 하려 하자 트럼프 대통령은 검지를 입가로 가져가며 “조용히 하라”고 했다.