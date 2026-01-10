트럼프 “그린란드, 어려운 방식으로라도 확보하겠다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크의 영토인 그린란드를 ‘어려운 방식’으로라도 확보하겠다는 입장을 밝혔다. 다만 그는 이 어려운 방식이 구체적으로 무엇을 의미하는 지에 대해서는 설명하지 않았다.
AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 9일(현지 시간) 백악관에서 열린 석유·가스 기업 경영자들과의 회의에서 그린란드 확보 문제와 관련해 “난 합의를 하고 싶고 쉬운 방식으로 획득하고 싶지만 쉬운 방법으로 하지 않으면 어려운 방법으로 할 것”이라고 말했다.
그는 “미국이 그린란드를 소유하지 않으면 러시아나 중국이 차지할 것이고, 미국은 그들을 이웃으로 원하지 않는다”며 “우리는 그린란드와 관련해 쉬운 방식으로든 더 어려운 방식으로든 무엇인가를 하겠다”고 밝혔다.
덴마크와 그린란드 주민, 다수 유럽 국가가 반대하는 상황에 대해서는 신경 쓰지 않겠다는 점도 분명히 했다. 트럼프 대통령은 “그들이 좋아하든 말든 덴마크를 확보하겠다”고 거듭 강조했다. 그는 또 자신이 덴마크의 “팬”이라고 덧붙였다.
그는 미국이 덴마크와 체결한 방위협정 덕분에 그린란드에 군기지를 운영하는 등 군사 활동이 가능한데도 왜 굳이 소유하려고 하냐는 질문에는 “소유해야 지킨다. 누구도 임차하는 땅을 영토처럼 지키지는 않는다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0