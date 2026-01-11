이란 시위서 116명 사망, 2638명 체포…軍, 산탄-최루탄 동원

인터넷-국제전화 차단에 스타링크로 우회
하메네이 “폭도들이 트럼프 기쁘게 해”
“보안군, 일반 시민에 무차별 발포” 보도
“거리 한복판에서 소녀가 기절할 때까지 보안군이 전기충격기로 목을 지졌다.”
9일(현지 시간) 이란 테헤란에서 열린 대규모 반정부 집회에 참여한 한 여성은 보안군이 시위대를 공격하며 악몽과도 같은 상황이 벌어지고 있다고 10일 미 CNN 방송에 말했다. 이 여성은 “산탄, 총알, 최루탄 등 생각할 수 있는 모든 것을 시위대에 발포하고 있다”며 잔혹한 진압 과정에서 동료의 아들이 목숨을 잃었다고 전했다.
보름째로 접어든 반정부 시위에 대해 이란 당국이 유혈 진압에 나서며 사상자가 급증하고 있다. 이란 정부는 10일 전역의 인터넷과 국제전화를 차단했으나 민간 위성인터넷 서비스 스타링크를 사용해 당국의 인터넷 차단을 우회한 시민들을 통해 잔혹한 시위 진압 상황이 알려지고 있다. 보안군은 시위대를 상대로 산탄총 등을 발포하며 초강경 대응에 돌입한 것으로 전해졌다.
미국 시민단체 인권운동가통신(HRANA)은 10일까지 민간인 78명, 보안군 38명 등 최소 116명이 이번 시위 도중 사망한 것으로 집계했다. 사망자 중에는 18세 이하 어린이와 청소년 7명도 포함됐다. 한 시위 참여자는 “병원에 시신이 겹겹이 쌓여 있다”고 CNN에 전했다.
알리 하메네이 이란 최고지도자는 9일 이란 국영 TV로 전국에 생중계된 연설에서 “일부 폭도들이 거리를 망치며 다른 나라 대통령을 기쁘게 하고 있다”며 도널드 트럼프 미국 대통령을 시위 배후로 지목했다. 그러면서 시위대를 ‘용병’ ‘파괴자’ 등으로 지칭하며 “절대 물러서지 않겠다”고 강경 대응을 천명했다. 시위대는 이 연설 직후 당국이 본격적인 유혈 진압에 돌입했다고 외신에 전했다.
반정부 매체 이란와이어는 보안군이 보행자 등 시위대가 아닌 시민에게도 무차별 발포를 하고 있다고 전했다. 북동부 네이샤부르에서는 보안군이 9일 소총을 무차별 발포해 최소 30명이 숨진 가운데 엄마 품에 안겨있던 5세 아이와 귀가 중이던 일가족 6명 등이 사망했다. 중부 나자파바드의 의료 소식통은 “가족들이 아이들의 시신을 수습하기 위해 병원으로 달려왔다”고 말했다.
당국은 시위 진압에 여러 개의 조그만 탄환이 한꺼번에 발사되는 산탄도 동원하고 있다. 한 시위 참석자는 진압 과정에서 다리에 40개의 산탄이 박히고 팔이 부러진 60대 중반 남성을 병원으로 데려갔으나 쏟아지는 환자로 아수라장이었다고 CNN에 말했다. 이란계 미국인 의사 모하마드 레산페제시키는 “테헤란의 파라비 안과 병원에 눈에 산탄이 박힌 환자 200~300명이 밀려들었다”며 이란 현지 동료들의 전언을 전했다.
이번 시위는 지난해 12월 28일 치솟는 물가와 리얄화 가치 폭락에 대한 불만으로 수도 테헤란의 상인 계층이 시작했다. 이후 전국 각지로 빠르게 확산해 10일까지 31개주 185개 도시에서 총 574건의 시위가 열렸다. HRANA는 당국이 강경 진압에 나서며 최소 2638명이 체포된 것으로 파악했다.
이란 당국은 10일 인터넷과 국제전화를 끊으며 진압 강도를 끌어올렸다. 유혈 대응에 대한 우려가 큰 상황이나 시위대 또한 물러서지 않고 있다. 한 47세 테헤란 주민은 “인터넷 차단이 오히려 역효과를 내 더 많은 사람을 거리로 내몰았다”며 “남녀노소 동참하는 모습을 보며 멈출 수 없는 기세를 느끼고 있다”고 CNN에 전했다.
댓글 0