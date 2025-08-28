中 ‘2025 중국국제서비스무역교역회’ 9월 베이징서 개막

‘2025 중국국제서비스무역교역회(CIFTIS)’가 오는 9월 10일부터 14일까지 베이징에서 열린다. 준비 작업은 현재 대부분 완료된 상태인 것으로 전해졌다.
올해 박람회에는 70여 개 국가와 국제기구가 참가한다. 특히 호주가 처음으로 주빈국에 선정돼 역대 최대 규모의 전시단을 꾸릴 예정이다. 중국 내 각 성·자치구·직할시도 전시에 나서며 안후이(安徽)성은 주빈성으로 지정돼 지역 특색을 반영한 전시와 행사를 준비한다.
참가 기업은 약 2000곳에 달한다. 이 가운데 세계 500대 기업과 업계 선도 기업 500여 곳이 포함돼 세계적 기업 간 교류가 활발할 전망이다. 서비스무역 상위 30개 국가·지역 중 27곳도 참여해 국제적 연계성이 한층 강화될 것으로 보인다.
박람회는 ‘양질의 서비스’와 ‘우수브랜드’에 초점을 맞춘다. 100여 개 기업이 190여 종의 신제품과 성과를 최초 공개하며 인공지능(AI), 녹색 혁신 분야 시범 사례도 선보인다. 공개 예정 성과에는 ▲3D 프린팅 기반 신형 의료 스텐트 ▲차세대 지능형 자기공명(MR) 시스템 ▲1000비트 규모 광양자 컴퓨터 등이 포함됐다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0