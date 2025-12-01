코로나 감염뒤 기억 ‘깜박깜박’… 과학적 이유 찾아

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 바이러스가 뇌 기능에 영향을 미쳐 인지능력을 떨어뜨린다는 연구 결과가 나왔다.
질병관리청 국립보건연구원은 10일 코로나19 감염 후 보고되는 집중력과 기억력 저하 등 인지장애 원인을 동물실험을 통해 과학적으로 규명했다고 밝혔다. 연구 결과 코로나19 바이러스의 스파이크 단백질(S1)이 뇌에 도달해 신경세포 간 연결 기능을 방해하고, 기억 형성에 중요한 유전자 발현을 감소시키는 것으로 나타났다.
연구진이 코로나19 바이러스의 S1을 쥐의 코에 투여한 결과, 미로를 빠져나가는 시간이 길어지는 등 학습과 기억 능력이 감소했다. 낯선 공간에서 불안 행동도 늘었다. 이는 코로나19 감염 환자에게 나타나는 인지능력 감소와 유사한 증상이다. 6주 후부터는 신경세포 수가 감소했다. 또 치매와 파킨슨병 등 퇴행성 뇌 질환을 일으키는 독성 단백질 ‘타우’와 ‘알파 시누클레인’이 축적되는 것도 확인됐다. 연구진은 “장기적 뇌 손상 가능성도 제기된다”고 설명했다.
다만 연구진은 당뇨병 치료제를 활용해 뇌 기능 저하를 막을 수 있다고 밝혔다. 당뇨병 치료제인 ‘메트포르민’을 투여한 실험에서, 신경세포 기능이 회복되고 독성 단백질 축적이 줄어드는 효과가 나타났다.
연구를 이끈 고영호 국립보건연구원 뇌질환연구과장은 “코로나19 감염 후 나타나는 인지장애의 원인을 밝히고, 임상에서 널리 사용되는 메트포르민이 이를 유의미하게 억제할 수 있다는 가능성을 제시한 것”이라며 “향후 만성 코로나19 후유증 치료제로서의 가능성을 검토할 필요가 있다”고 밝혔다.
