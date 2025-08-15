러-우 전쟁 분수령 미·러 회담 D-1, 우크라 영토 러 편입 등 ‘관건’

러시아-우크라이나 휴전의 분수령이 될 미국과 러시아 정상회담이 하루 앞으로 다가온 가운데, 이번 회담에서 전쟁 종식을 위한 휴전안이 도출될지 전 세계 관심이 쏠리고 있다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 15일(현지시간) 미국 알래스카주 최대 도시인 앵커리지 북부 엘먼도프-리처드슨 합동 기지에서 협상 테이블을 마주하고 만난다.
14일(현지시간) 미국과 러시아 측의 발표에 따르면 두 정상은 당일 오전 현지에서 회담 이후 결과를 공개할 예정이다. 다만, 양측이 다 만족할 만한 성과가 있다면 공동기자회견을, 그렇지 않을 경우 각각 회견 또는 입장 발표가 이뤄질 것으로 보인다.
두 정상이 만나는 건 트럼프 대통령 집권 통틀어 7번째다. 트럼프 대통령 집권 1기 때 푸틴 대통령을 6번 만났다. 푸틴 대통령 입장에서 2022년 2월 우크라이나 침공 이후 처음 미국 대통령을 만난다.
이번 회담에서 전쟁 당사국인 볼로미디르 젤렌스키는 동석하지 않는다. 트럼프 대통령은 이점을 의식해 이번 미·러 회담이 젤렌스키 대통령이 참석할 가능성이 큰 후속 성격의 ‘3자’ 회담을 위한 만남이라고 설명했다. 트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “(3자 회담의) 다음 회담을 (미러 회담에서) 준비한다”면서 “두 번째 회담이 매우, 매우 중요할 것이다. 왜냐하면 합의하는 회담이 될 것이기 때문”이라고 말했다.
미국은 러-우 전쟁 종식을 위해 러시아에 대한 제재 카드를 들고 협상 테이블에 앉을 것으로 분석된다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스와의 인터뷰에서 러시아에 대한 제재 성격인 2차 고율 관세 도입에 대해 “해결되지 않는다면 물론이다”라고 답했다. 반대로 종전을 위한 러시아에 대한 경제적 인센티브에 대해서도 “경제적인 제재와, 경제적인 인센티브 모두 강력한 대러 협상 수단이 될 것”이라고 답했다.
푸틴 대통령은 이미 전쟁 과정에서 점령한 우크라이나 동부 영토의 기득권을 최대한 인정받는 것을 목표로 할 전망이다. 또 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO) 가입을 허용할 수 없다는 기존 입장을 최대한 유지할 것이란 분석도 나온다.
특히 일각에선 푸틴 대통령이 트럼프 대통령의 주된 관심을 휴전에서 미·러 협력 쪽으로 옮길 것이란 전망도 나온다. 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 두 정상이 “무역과 경제 분야를 포함한 양국 협력의 추가 발전에 대한 의견도 교환할 것”이라며 “이 협력이 엄청나고 안타깝게도 아직 개척되지 않은 잠재력이 있다는 데 주목하고 있다”고 말했다.
문제는 우크라이나 측에서 영토 교환을 받아들일 수 없다는 강경 입장을 고수하고 있어 러시아와 우크라이나 모두가 만족할 만한 협상안이 나오기 쉽지 않다는 데 있다. 월스트리트 저널은 이번 협상의 최대 쟁점은 휴전과 영토교환이 될 것으로 분석했다. 러시아가 먼저 전쟁을 끝낸다는 약속이 선행된 뒤에 영토 교환 논의가 가능하다는 것이다.
영토 교환 역시도 상호적 성격을 전제로 러시아가 특정 지역에서 철수하면 우크라이나도 철수하는 식의 맞교환 방식이 돼야 양측이 모두 만족하는 협상안이 나올 것이란 분석이다.
