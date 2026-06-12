김승규 슈퍼세이브에 ♥김진경 SNS 들썩 “딸이 복덩이…나라 구했다”

대한민국 축구 국가대표팀이 2026 FIFA 북중미 월드컵 첫 경기에서 체코를 상대로 승리를 거둔 가운데, 골키퍼 김승규의 아내인 모델 김진경의 사회관계망서비스(SNS)에도 축하 메시지가 이어지고 있다.
홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 12일 오전 11시(한국시간) 멕시코 과달라하라 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 꺾었다.
이날 김승규는 결정적인 선방을 여러 차례 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰고, 경기 직후 팬들의 관심은 그의 아내 김진경에게도 이어졌다.
김진경의 인스타그램에는 최근 태어난 딸의 사진을 중심으로 축하 댓글이 쏟아졌다. 한 누리꾼은 “아빠 엄마에게 달밤이가 선물처럼 찾아왔고, 오늘은 아빠가 달밤이와 대한민국 국민 모두에게 승리를 선물했다”고 남겼다.
또 다른 누리꾼은 “달밤이가 복덩이다”, “달밤 아빠가 나라를 구하셨다”, “달밤아, 너희 아버지 정말 최고로 멋진 분이다” 등의 댓글을 남기며 김승규의 활약을 응원했다.
한편 김진경은 2024년 6월 축구선수 김승규와 결혼했다. SBS 예능 프로그램 ‘골 때리는 그녀들’ FC구척장신에서 활약하며 축구를 매개로 인연을 맺은 것으로 알려졌으며, 지난 4일 첫 딸을 출산했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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