36세 고아라, 망사 시스루 룩으로 반전 매력…잘록 허리 눈길

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  • 입력 2026년 6월 12일 10시 33분

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배우 고아라가 블랙 망사 시스루 패션과 스모키 메이크업으로 색다른 근황을 공개했다. 잘록한 허리 라인과 시크한 분위기가 팬들의 시선을 사로잡았다. ⓒ뉴시스
배우 고아라가 블랙 망사 시스루 패션과 스모키 메이크업으로 색다른 근황을 공개했다. 잘록한 허리 라인과 시크한 분위기가 팬들의 시선을 사로잡았다. ⓒ뉴시스
배우 고아라가 시스루 디테일이 돋보이는 패션으로 근황을 공개했다. 블랙 스타일링과 스모키 메이크업을 더한 새로운 분위기가 눈길을 끌었다.

고아라는 11일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “근황”이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 고아라는 검은색 반팔 티셔츠 안에 망사 시스루 디테일이 더해진 의상을 매치해 잘록한 허리 라인을 드러냈다. 긴 웨이브 헤어스타일과 스모키 메이크업으로 세련되고 도회적인 분위기를 연출했다.

다른 사진에서는 의자에 앉아 가방에 달린 키링을 들어 보이며 카메라를 응시하는 모습도 담겼다. 턱을 살짝 들어 올린 채 무표정한 포즈를 취해 시크한 매력을 더했다.

팬들은 “분위기가 완전히 달라졌다”, “여전히 아름답다”, “패션이 잘 어울린다” 등의 반응을 보였다.

한편 고아라는 2003년 KBS 2TV 청소년 드라마 ‘성장드라마 반올림#1’으로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘응답하라 1994’, ‘미스 함무라비’, ‘화랑’ 등에 출연하며 꾸준히 활동해왔다.

1990년생인 고아라는 올해 36세다.
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