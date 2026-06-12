김은희 “장항준 아직도 내 돈 쓴다…카드도 안 돌려줬다”

작가 김은희가 남편인 감독 장항준의 신용카드 사용액이 아직도 자신의 계좌에서 빠져나가고 있다고 밝혀 웃음을 자아냈다.
코미디언 송은이는 11일 유튜브 채널 ‘VIVO TV-비보티비’에 공개된 영상에서 광고 촬영 중인 김은희·장항준 부부를 만나 이야기를 나눴다.
송은이가 “너무 오랜만이다”라고 인사하자 김은희는 “너무 장항준만 찾고 저를 버려놓으시는 거 아니냐”고 농담을 건넸다.
이어 근황을 묻는 질문에는 “다음 작품을 쓰고 있다”며 “장항준이 요즘 너무 거들먹거려서 재수 없어 죽겠다”고 말해 웃음을 안겼다.
송은이가 “장항준 씨 돈도 쓰냐”고 묻자 김은희는 “얼굴도 못 본다 요즘. 그래서 돈도 쓰고 싶은데 카드도 안 줬다”고 답했다.
대화 도중 김은희는 “장항준 신용카드가 아직까지 제 계좌에서 나간다”며 “아낀다고 아껴도 계속 돈이 빠져나가길래 확인해 보니 제가 쓴 게 아닌데 몇 년째 제 계좌에서 결제되고 있더라”고 털어놨다.
이에 송은이가 “장항준 씨는 ‘은희는 돈에 관심도 없고 아무것도 모른다’고 하더라”고 말하자, 김은희는 “관심도 없고 아무것도 모르긴 했는데 알고 나니까 열받기 시작했다”며 웃었다.
송은이는 “이제 그걸 조정해야 한다. 광고도 지금 몇 개를 찍었는지 모른다”고 말하며 대화를 마무리했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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