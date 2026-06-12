권은비, 붉은 티셔츠에 청치마 응원룩 “대한민국 가자”

가수 권은비가 2026 북중미 월드컵이 열리는 멕시코 경기장을 찾아 대한민국 축구대표팀을 응원하는 모습을 공개했다.
권은비는 12일 자신의 소셜미디어에 “대한민국 가자”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 ‘월드컵 코카콜라 응원단’ 자격으로 멕시코 과달라하라 아크론 경기장을 찾은 권은비의 모습이 담겼다.
권은비는 붉은색 반팔 티셔츠에 데님 스커트를 매치하고 붉은 크로스백을 더해 응원 분위기에 어울리는 스타일을 선보였다. 한 손에는 코카콜라 컵을 든 채 카메라를 바라보며 환한 미소를 지었다.
또 다른 사진에서는 경기장 난간에 태극기를 걸어둔 채 포즈를 취하며 대한민국 대표팀을 향한 응원 열기를 전했다.
이날 현장에는 에스파 카리나와 윈터를 비롯해 방송인 전현무, 양세찬 등도 함께해 대표팀을 응원한 것으로 알려졌다.
한편 권은비는 최근 울림엔터테인먼트를 떠나 종합 엔터테인먼트사 알비더블유(RBW)와 전속계약을 체결하며 새로운 활동을 예고했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0