에스파 윈터·카리나, 멕시코서 월드컵 응원 “너무 멋있었다”

그룹 에스파 멤버 윈터와 카리나가 2026 북중미 월드컵 대한민국 축구대표팀의 첫 승을 현장에서 함께 응원하며 기쁨을 만끽했다. 경기 전 차분한 모습과 역전승 이후 환호하는 모습이 공개되며 팬들의 관심을 모으고 있다.
윈터와 카리나는 12일 멕시코 과달라하라 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 대한민국과 체코의 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 직접 관람했다.
두 사람은 붉은색 유니폼을 입고 관중석에서 대표팀을 응원했다. 경기 전에는 차분한 표정으로 경기를 지켜봤지만, 승리가 확정된 뒤에는 환한 미소와 함께 기쁨을 드러냈다.
윈터는 “이겼어”라며 감격스러운 반응을 보였고, 카리나는 “너무 멋있었고 응원 정말 열심히 했어요. 감동. 선수분들 고생 많으셨습니다”라는 소감을 전했다.
한편 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이날 체코를 상대로 2-1 역전승을 거뒀다. 한국은 전반 선제골을 내주며 끌려갔지만 후반 황인범의 동점골과 오현규의 역전 결승골로 승부를 뒤집으며 월드컵 첫 경기를 승리로 장식했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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