‘독박투어’ 김준호, 간절한 2세 기도 “올해는 그 어떤 상보다 착상을”

13일 밤 9시에 방송되는 E채널·채널S 예능 프로그램 ‘끝까지 간다! 독박투어’ 2회에서는 스리랑카로 여행을 떠난 개그맨 절친 5인방 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 현지 카타라가마 사원을 방문해 소원을 비는 모습이 그려진다.
이날 사원에 도착한 이들은 현지인들 사이에서 소원 명소로 통하는 ‘코코넛 깨기 의식’에 동참했다. 홍인규가 “코코넛이 잘게 깨질수록 소원이 잘 이루어진다”고 설명하자 멤버들 사이에 묘한 긴장감이 감돌았다. 순서가 된 김준호는 “우리 지민이가 항상 건강하고, 나와 예쁜 아이가 착상되기를 기원한다”고 외치며 코코넛을 바닥에 내리쳤다. 그러나 코코넛이 전혀 깨지지 않는 돌발 상황이 발생해 현장을 당황케 했다.
이를 본 유세윤은 “이번엔 착상이 안 되려나 보다”라며 너스레를 떨었고, 마음이 조급해진 김준호는 재도전을 고민했다. 다행히 홍인규의 안내로 자리를 옮긴 김준호는 신성한 물을 양동이에 채워 사원을 도는 ‘물 양동이 의식’에 참여했다. 그는 “올해는 그 어떤 상도 필요 없다, 제발 착상만 부탁드린다”며 재차 간절한 마음을 전해 현장을 웃음바다로 만들었다.
성공적으로 의식을 마친 멤버들은 자연 속에 위치한 바비큐 레스토랑을 찾아 저녁 식사를 즐기며 스리랑카 편 ‘최다 독박자’의 벌칙을 정하는 대화를 나눴다. 홍인규는 과거 김준호의 분장 개그를 언급하며 이번에도 분장 벌칙을 제안했고, 장동민은 스리랑카의 상징인 표범 분장을 아이디어로 냈다. 이에 멤버들이 적극 호응하면서 최종 벌칙은 표범 분장으로 확정됐다. 역대급 비주얼을 예고한 표범 분장 벌칙을 수행할 주인공이 누가 될지 시청자들의 관심이 모인다.
한편 김지민 김준호는 지난해 7월 결혼했다. 유튜브 채널 ‘준호 지민’에 함께 출연하며 소통을 이어오고 있다. 두 사람은 2세 임신을 위해 노력 중이라고 밝힌 바 있다.
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