韓-EU 공동성명에 北 반발…靑 “긴 안목으로 평화공존 정책 추진”

청와대는 14일 한국과 유럽연합(EU)이 정상회의에서 채택한 공동성명에 대해 북한이 “주권 침해”라며 반발한 것을 두고 “정부는 긴 안목을 가지고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진할 것”이라고 밝혔다.
청와대는 이날 “EU도 한반도의 긴장 완화와 평화 정착을 위한 우리 정부의 정책을 전폭적으로 지지하고 있다”며 이같은 입장을 냈다. 청와대 관계자는 “북핵 문제에 대해 강경한 원칙을 밝히면서 한반도 긴장 완화를 언급하는 것은 상충하는 일 아니냐고 하지만 그렇지 않다”며 “비핵화와 평화 정착은 동시적인 목표”라고 강조했다.
앞서 유럽을 순방 중인 이재명 대통령은 10일(현지 시간) 벨기에 브뤼셀 EU 본부에서 안토니우 코스타 EU 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 정상회담을 가진 뒤 “우리는 러시아-북한 간 불법적인 군사협력을 강력히 규탄한다”, “북한은 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것” 등의 내용이 담긴 공동성명을 발표한 바 있다.
이에 북한은 14일 “한국은 역시 적대와 대결을 체질화한 불변의 적국이다”라는 제목의 담화문을 냈다. 북한은 “한국의 집권자가 거치장스럽게 쓰고 있던 평화의 가면을 벗어던지었다”며 “유럽을 행각 중인 한국 대통령은 유럽동맹수뇌들과의 회담이후 우리의 핵보유국지위와 조로군사협력을 비롯한 주권적권리행사에 대해 불법적이며 결코 인정하지 않을것이니, 강력히 규탄한다느니 하는 도발적 문구들을 쪼아박은 공동성명을 발표했다”고 했다.
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