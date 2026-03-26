BTS ‘아리랑’, 런던·뉴욕 랜드마크 점령…전 세계 잇는 역대급 컴백

그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 열기가 서울을 넘어 뉴욕과 런던의 밤을 화려하게 수놓으며 전 세계를 하나의 축제 장으로 만들었다.
방탄소년단은 지난 25일 오후 10시 30분 공식 유튜브 채널을 통해 ‘BTS 더 시티 아리랑’(BTS THE CITY ARIRANG) 컴필레이션 영상을 공개했다. 이번 프로젝트는 방탄소년단의 컴백을 기념해 전 세계 주요 도시를 거대한 몰입형 미디어 공간으로 확장시킨 글로벌 이벤트다.
영국 런던의 사우스 뱅크와 미국 뉴욕의 브루클린 브릿지 등 세계적 랜드마크들이 방탄소년단의 귀환을 축하했다. 런던 아이는 강렬한 레드 조명으로 점등됐으며, 인근 건물 외벽에는 청사초롱을 든 멤버들의 모습이 담긴 미디어 파사드가 상영됐다. 뉴욕 맨해튼 스카이라인 상공에는 수백 대의 드론이 ‘아리랑’(ARIRANG)과 팀명 ‘BTS’, 숫자 ‘7’을 선명하게 새기며 국경을 초월한 감동을 선사했다.
서울 심장부에서 펼쳐진 화려한 퍼포먼스도 영상에 생생히 담겼다. 신세계스퀘어의 감각적인 3D 비주얼과 국보 숭례문 성벽을 스크린 삼아 구현된 웅장한 미디어 파사드는 문화유산에 현대적 숨결을 불어넣었다는 평을 받았다. 또한 뚝섬 한강공원 상공에서는 수천 대의 드론이 멤버 7인의 얼굴을 정교하게 구현해 현장의 환호를 이끌어냈다.
이번 ‘BTS 더 시티 아리랑’은 서울과 런던, 뉴욕을 하나로 잇는 글로벌 축제의 장이 됐다. 서울에서는 향후 DDP ‘아미마당’과 청계천 ‘러브쿼터’ 등 도시의 매력을 담은 다채로운 프로그램이 추가로 오픈될 예정이다.
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