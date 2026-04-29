13층서 실종된 반려견, 이웃집 난간에 끼어 있었다

호주의 한 아파트에서 실종된 반려견이 13층 이웃집 난간에서 발견됐다. 이웃이 드론을 이용해 반려견을 찾았다. 이틀 동안 물 한 모금조차 마시지 못했던 반려견은 소방당국에 의해 구조돼 안정을 취하고 있다.
27일(현지 시간) 호주 9뉴스(9News)에 따르면 25일 반려견 엘비가 실종됐다. 보호자는 친구와 함께 아파트 전체를 샅샅이 뒤졌지만 엘비를 찾지 못했다. 이들은 엘비가 고층에서 떨어졌을 가능성을 우려하며 소셜미디어를 통해 이웃에게 도움을 요청했다.
도움 요청을 받은 이웃은 드론을 날려 13층 난간 틈에 끼어 있는 엘비를 발견했다. 현장으로 출동한 소방당국은 구조 장비를 이용해 엘비를 구조했다. 엘비가 아래로 떨어질 것을 대비해 난간 아래에 안전 장치도 설치했다.
엘비는 약 20분 만에 구조됐다. 출동한 구조대원은 “꺼내는 데 시간이 걸렸다”며 “엘비가 얌전하게 있어 줘서 큰 도움이 됐다”고 말했다.
구조 직전을 지켜보던 주민 등은 환호성을 터뜨렸다. 이틀 간 물 한 모금 마시지 못했던 엘비는 물을 허겁지겁 마셨다. 이후 동물 병원으로 옮겨져 안정을 취했다. 엘비 보호자는 “행복하다”며 “다시 볼 수 있을지 몰랐는데, 구조돼 정말 기뻤다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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