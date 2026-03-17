“스무살의 설렘” 킥플립, 4월 6일 컴백 확정…전곡 작업 참여

미니 4집 ‘마이 퍼스트 킥’(My First Kick) 트랙리스트 공개… 스무 살의 서툰 설렘과 첫사랑 담았다
JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 소속 신인 보이그룹 킥플립이 오는 4월 6일 네 번째 미니 앨범 ‘마이 퍼스트 킥’을 발표하고 가요계에 컴백한다.
JYP는 17일 0시 공식 채널을 통해 신보 트랙리스트 영상과 이미지를 게재하며 컴백 열기를 지폈다. 공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘눈에 거슬리고 싶어’를 비롯해 ‘트웬티’(Twenty), ‘스튜피드’(Stup!d), ‘거꾸로’, ‘스크롤’(Scroll), ‘로어’(Roar), ‘마이 디렉션’(My Direction)까지 총 7곡이 수록된다.
특히 이번 신보는 킥플립 멤버들의 한층 성장한 음악적 역량을 확인할 수 있는 결과물이다. 데뷔 앨범 ‘플립 잇, 킥 잇!’(Flip it, Kick it!)부터 꾸준히 곡 작업에 참여해 온 멤버들은 이번 미니 4집에서도 타이틀곡을 포함한 전곡 크레디트에 이름을 올리며 그룹만의 독보적인 색깔을 투영했다.
이번 앨범은 전작 ‘마이 퍼스트 플립’(My First Flip)에서 보여준 유쾌한 첫사랑 서사를 이어가는 동시에, 이제 막 20대에 접어든 멤버들이 겪는 서툰 도전과 봄날의 설렘을 담아냈다. 앞서 선공개된 ‘트웬티’로 청량한 에너지를 예고한 만큼, 신보를 통해 선보일 킥플립표 청춘 이야기에 팬들의 기대가 모이고 있다.
한편, 킥플립의 네 번째 미니 앨범 ‘마이 퍼스트 킥’과 타이틀곡 ‘눈에 거슬리고 싶어’는 4월 6일 오후 6시 정식 발매된다. 킥플립은 당일 오후 7시 Mnet M2 컴백쇼를 시작으로, 8시 컴백 쇼케이스를 개최하며 본격적인 활동에 나설 예정이다.
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