지드래곤, 美 LA 밤 불태웠다…3만6천 관객 한국어 떼창

지드래곤

지드래곤은 지난 5월 31일(현지 시간) 미국 캘리포니아 패서디나 로즈볼의 브룩사이드(Brookside at the Rose Bowl in Pasadena)에서 열린 ‘헤드 인 더 클라우즈 LA’(이하 ‘HITC LA 2025’)에 헤드라이너로 출격해 엔딩 무대를 장식했다. ‘HITC LA 2025’는 아시아계 미국 엔터사 ‘88라이징’에서 수년 전부터 아시아계 아티스트를 미국에 소개하기 위해 개최하고 있는 가장 큰 규모의 글로벌 페스티벌로, 올해 10주년을 맞이한 미국의 대표 음악 축제다.특히 이는 지드래곤이 2017년 진행된 두 번째 월드투어 이후 약 8년 만에 오르는 북미 무대로, 그의 귀환 소식이 전해지자마자 미국 팬들의 뜨거운 관심이 쏠렸다.지드래곤은 독보적인 래핑과 특유의 춤선이 돋보이는 명불허전 퍼포먼스 등 프로페셔널한 무대 매너로 페스티벌의 열기를 더욱 달아오르게 만들었다. 특히 현지 팬들은 한국어 가사임에도 불구하고 떼창으로 화답하며 공연을 함께 즐겼다.이날 무대에서는 핑크색 헤어스타일과 플라워 포인트가 더해진 웨스턴 느낌의 의상으로 기품과 위트를 더하며 무대의 보는 맛을 배가시켰다.

게스트로는 CL이 등장했다. 두 사람은 ‘더 리더즈’(The Leaders) 합동 무대를 펼치며 큰 환호성을 자아냈다.(서울=뉴스1)