정호연, SAG 여우주연상 후보 소감 “제니퍼 애니스톤 옆…행복”

넷플릭스 SNS © 뉴스1

모델 겸 배우 정호연이 ‘오징어 게임’으로 한국 연기자 최초로 제29회 미국배우조합상 시상식(SAG AWARDS) 여우주연상 후보 등에 오른 소감을 밝혔다.정호연은 13일 자신의 인스타그램에 장문의 영어로 “SAG 멤버들에게 감사하다”라며 “먼저, 저는 ‘오징어 게임’ 팀이 함께 보낸 모든 시간을 더욱 귀중하게 만들어준 드라마 앙상블상 후보 지명에 정말로 기쁘다”라고 밝혔다.이어 “이 작품을 찍으면서, 처음으로 연기를 하며, 다함께 팀으로 뭔가를 만드는 것이 우리 사회에 얼마나 유익이 될 수 있는지 생각했다”라며 “저는 혼자 이룬 성과보다 함께 하는 것이 더 귀하다는 것을 상기하며 힘을 얻는다, 정말로 감사하다”라고 덧붙였다.또한 정호연은 “저는 또한 우리 최고의 스턴트 팀이 액션 스턴트 앙상블상 후보에 오른 것도 알게 됐다, 세트에서 우리의 안전을 돌봐줬던 최고의 스턴트 팀에게 모든 사랑과 감사를 드린다”라며 스턴트 팀의 후보 지명에도 축하의 메시지를 남겼다.정호연은 “마지막으로 저는 정말로 후보로 지명됐다는 사실에 놀랐다, 제 사진이 제니퍼 애니스톤과 리즈 위더스푼, 엘리자베스, 사라 스눅의 사진 옆에 보인다는 것에 행복하다, 투표해주신 모든 분들께 감사하다”라고 덧붙였다.정호연은 마지막에는 한국어로 “진짜 너무 멋진 경험하게 해준 우리 황동혁 감독님, 김지연 대표님을 비롯한 ‘오징어 게임’ 팀, 넷플릭스 코리아 사랑하고 너무 감사하다”라면서 다시 한 번 감사 인사를 했다.앞서 이날 제28회 미국배우조합상(SAG) 공식 SNS에 따르면 ‘오징어 게임’은 단체상이자 최고의 연기 호흡을 선보인 팀에게 주는 대상격인 ‘TV 드라마 시리즈 앙상블상’(Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series, 이정재 정호연 박해수 이병헌 오영수 허성태 김주령 위하준 및 아누팜 트라파티) 후보에 올랐다. 이 작품은 최고의 액션 호흡을 펼친 팀에게 수여하는 ‘TV 코미디/드라마 시리즈 스턴트 앙상블상’(Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series) 후보에도 등극했다.또한 정호연은 ‘TV 드라마 시리즈 여우주연상’(Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series), 이정재는 ‘TV 드라마 시리즈 남우주연상’(Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series) 부문 후보에 이름을 올렸다.한편 미국배우조합상은 미국 배우 조합이 주최하며 영화와 TV에서 활약하고 있는 미국 내 모든 배우들이 동료 배우들을 대상으로 상을 주는 시상식으로 권위를 인정받고 있다. 제28회 미국배우조합상 시상식은 미국 현지시간으로 오는 2월27일 로스앤젤레스에서 열린다.(서울=뉴스1)