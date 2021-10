블랙핑크 제니 SNS © 뉴스1

그룹 블랙핑크 제니가 늘씬한 각선미를 뽐냈다.제니는 지난 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “Dream work. So happy to be apart of this beautiful collection of #coconeige, Thank you to my wonderful chanelofficial team”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 제니가 자신이 앰배서더로 활동 중인 명품브랜드 매장을 방문한 모습이다. 니트에 핫팬츠를 입고 옅은 검은색 스타킹을 신은 제니는 늘씬한 각선미를 드러내 시선을 사로잡는다.또한 자신의 화보 컷과 함께 셀카를 찍으며 깜찍한 반전 매력도 선사해 눈길을 끈다.한편 제니는 최근 프랑스 파리에서 열린 ‘2022 S/S 파리패션위크’에 참석했다.(서울=뉴스1)