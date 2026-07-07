K-해양 방산 3번째 ‘졌잘싸’…“수출전략 바꿔야” 목소리

지난해 폴란드 잠수함, 나토국 스웨덴으로
호주 호위함은 日, 캐나다 잠수함은 獨에 쓴잔
‘우수한 성능, 싼값에 납품’ 만으로는 한계
유럽-日 무기수출 발벗고 나선 점도 부담
상대국 안보-외교 고려…내부 과열경쟁도 자제해야
캐나다 해군의 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP) 수주에 도전했던 한화오션과 HD현대중공업 ‘원 팀’이 최종 사업자 선정 과정에서 탈락했다. 캐나다는 같은 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 독일의 티센크루프마린시스템즈(TKMS)를 우선협상대상자로 6일(현지 시간) 선정했다.
한화오션은 “정부의 전폭적 지원과 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 운용 경험을 바탕으로 진인사(盡人事)의 자세로 임했지만 기대한 결과를 얻지 못했다”며 “결과는 전적으로 한화오션의 부족함 때문이라고 생각한다”고 입장을 밝혔다. 함께 수주전에 참여했던 HD현대중공업도 “마지막까지 최선을 다해 주신 정부와 관계 기관, 성원을 보내주신 국민 여러분께 감사드린다”고 전했다.
이번 캐나다 수주전 탈락으로 한국은 해양 방산 해외 수주전에서 지난해부터 3연패를 당했다. 지난해 한화오션은 총 470억 스웨덴크로나(약 7조5000억 원) 규모의 폴란드 차세대 잠수함 수주전에서 탈락했다. 폴란드도 캐나다처럼 같은 NATO 회원국인 스웨덴 ‘사브(Saab)’의 잠수함을 선택했다. 역시 지난해 있었던 100억 호주달러(약 9조 원) 규모의 호주 신형 호위함 도입 사업에 한화오션과 HD현대중공업이 모두 도전했지만 역시 모두 실패했다. 호주 사업은 일본 미쓰비시중공업이 가져갔다.
특히 사업 규모가 수조~수십조 원에 이르는 해양 방산 수주전에서 잇따라 쓴맛을 보면서 ‘K방산’ 수출의 전략이 바뀌어야 한다는 목소리도 일부에서 나오고 있다. 최근 수 년 간 한국 방산기업들은 우수한 성능의 무기를 유럽, 미국 등 경쟁국 대비 싼 가격에 빠르게 납품하는 전략으로 전 세계에서 인기를 끌었다. 하지만 앞으로는 상대국의 안보와 외교까지 고려한 수주 전략이 필요하다는 것이다. 실제 호주가 일본 호위함을 도입하기로 결정한 이유도 해양 패권을 노리는 중국에 맞서기 위해 일본과의 협력을 고려했기 때문인 것으로 알려졌다.
유럽과 일본이 무기 수출에 발벗고 나서기 시작한 점도 부담이다. 유럽 방산 기업들은 러시아-우크라이나 전쟁을 계기로 생산 시설을 확충하고 신무기 개발 속도도 높이고 있다. 그러면서 유럽 권역 국가와 동맹국에 ‘바이 유러피안(Buy European)’을 강조하며 유럽산 무기 선택을 밀어붙이고 있다.
일본도 올해 4월 ‘방위 장비 이전 3원칙’과 운용지침을 폐지하면서 기존에 비전투 목적 군수품만 수출할 수 있던 제한을 삭제하고 살상무기 수출에 적극 나서기 시작했다. 그러면서 일본은 유럽 방산 강국인 영국, 이탈리아 등과의 협력을 계속해서 강화해 시장 선점에 나서고 있는 모양새다.
과열된 내부 경쟁도 지양해야 한다는 지적 역시 나온다. 한화오션과 HD현대중공업은 캐나다 잠수함 수주전에 ‘원 팀’으로 참가했지만, 내부에서는 한국형 차세대 구축함(KDDX)의 설계기밀 유출과 그로 인한 보안감점 연장 타당성 여부 등으로 감정의 골이 깊어진 상태다. 이 같은 분위기가 해외 수주 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다는 우려가 방산업계에서 나오고 있는 것이다.
해양 방산 해외 수출 기회는 아직 많이 남아 있다. 캐나다는 잠수함에 이어 대규모 수상함 도입 사업도 준비하고 있는 것으로 알려졌다. 그리스와 사우디아라비아 루마니아 등도 잠수함 도입을 검토 중이다. 강훈식 대통령비서실장은 “이번 결과를 ‘졌지만 잘 싸웠다’는 위안으로 남겨두지 않고, 부족한 점을 보완하고 강점은 키워 다음 도전에서 빛나는 성과를 만들겠다”고 다짐했다.
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