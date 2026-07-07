잠수함 수주 고배 한화오션 “나토 벽 못 넘어…K방산 도약 길 찾겠다”

캐나다 차기 잠수함 사업(CPSP) 수주에 고배를 마신 한화오션이 “정부의 전폭적인 지원에도 북대서양조약기구(NATO) 동맹의 벽을 넘지 못했다”며 아쉬움을 밝혔다. 이번 수주는 경쟁자인 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)로 돌아갔다.
한화오션은 7일 “CPSP 수주를 위해 최선을 다했으나 기대했던 결과를 얻지 못했다”며 “정부의 전폭적인 지원과 우리 잠수함의 뛰어난 성능, 해군의 성공적인 잠수함 운용 경험을 바탕으로 수주에 혼신의 노력을 기울였지만, 나토(NATO) 동맹의 벽을 넘어서지 못했다”고 했다. 이어 “‘진인사(盡人事)’의 자세로 임했기에 많은 아쉬움이 남지만, 이 결과는 전적으로 한화오션의 부족함 때문이라고 생각한다”고 했다.
그러면서 “한화오션은 이번 수주 경쟁을 통해 확인된 과제들을 면밀히 분석해 확실한 대안을 강구하고, ‘K-해양 방산’이 글로벌 시장에서 더욱 도약할 수 있는 길을 반드시 찾겠다”고 덧붙였다.
한화오션과 함께 수주전에 나섰던 HD현대중공업도 “성과로 이어지지 못한 점은 아쉽지만, 수주를 위해 대한민국이 원팀으로 뛰었던 경험은 우리 K-방산이 크게 도약할 수 있는 든든한 디딤돌이 될 것이라고 확신한다”며 “HD현대중공업은 이러한 경험을 발전시켜 향후 K-방산 수출과 국익 증진이라는 성과를 이뤄낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.
6일(현지시간) 마크 카니 캐나다 총리는 노바스코샤주 핼리팩스 해군기지에서 CPSP 사업의 우선협상대상자로 TKMS를 최종 선정했다고 발표했다. CPSP 사업은 캐나다 해군이 신형 잠수함 12척을 도입하는 사업 규모 약 60조 원의 초대형 방산 사업이다.
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