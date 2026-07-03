농협, 영산강 들풀 조사료 활용 시연…축산농가 생산비 절감 추진

농협경제지주 축산경제는 지난 2일 전남 나주시 영산강 유역에서 나주축산농협과 공동으로 ‘영산강변 들풀 조사료 이용 시연회’를 개최했다고 밝혔다.
이번 시연회는 그동안 활용되지 않던 영산강변 들풀을 조사료로 이용할 수 있는지 확인하기 위해 마련됐다. 현장에서는 들풀 수확 과정과 조사료 품질 분석 결과가 소개됐다.
이어 열린 관계기관 간담회에서는 들풀의 안정적인 활용 방안과 국산 조사료 생산 확대 방안이 논의됐다. 조사료는 소 등 초식가축의 주요 사료로, 수입 의존도가 높을 경우 축산농가의 생산비 부담으로 이어질 수 있다.
안병우 농협경제지주 축산경제대표이사는 “이번 시연회는 국내 조사료 수급 안정을 위한 공급체계의 가능성을 확인한 자리”라며 “국산 조사료 생산 기반을 확대해 축산농가의 생산비를 줄이고 경영 안정에 최선을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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