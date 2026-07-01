청년미래적금 가입 신청자 200만명 넘었다

월 50만원 부으면 3년뒤 2200만원
청년미래적금 가입 신청자가 2일 기준 200만 명을 넘어섰다. 청년미래적금은 월 50만 원씩 부으면 3년 뒤 최대 2200만 원가량의 목돈을 탈 수 있는 정책금융 상품이다.
오늘 신청 마감… 3주 심사후 통보
금융위원회는 이날 오후 1시 기준 청년미래적금 가입 신청자가 누적 201만2000명이라고 밝혔다. 지난달 22일 선보인 뒤 9영업일 만에 200만 명을 넘어섰다.
청년미래적금은 19∼34세 청년이 매월 최대 50만 원 한도로 자유롭게 납입할 수 있는 3년 만기 자유적립식 상품이다. 납입액에 정부가 6%나 12%의 기여금을 지원한다. 이자소득세가 면제되며 우대형은 최고 연 19.4% 금리를 받을 수 있다.
가입 신청은 3일까지 받는다. 아직 가입 신청을 하지 않은 청년은 신청 기간 내 출생 연도와 관계없이 누구나 가입 신청을 할 수 있다. 가입 요건을 충족한 모든 청년이 가입할 수 있다.
가입 신청 종료 후 6∼24일 3주간 심사가 진행된다. 심사 결과는 24일에 신청자에게 개별적으로 안내된다. 심사를 통과한 사람은 27일부터 다음 달 7일까지 2주간 계좌를 개설할 수 있다. 개설 후에는 매월 1000원부터 50만 원까지 자유롭게 낼 수 있다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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