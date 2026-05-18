86시간째… ‘퇴근 없는 직원’이 왔다

美피겨AI 휴머노이드 로봇 나흘째 작업중… “쉬지도 먹지도 않아, 물류 자동화 새 막”
3~4초당 한개꼴 10만여개 택배 분류
전력 다되면 스스로 걸어가서 충전… 다른 로봇이 곧바로 그 자리 메워
애드콕CEO “실패 없어, 계속 가동”
미국 휴머노이드(인간형) 로봇 기업 피겨AI(Figure AI)가 유튜브를 통해 자사 로봇의 물류 창고 작업 현장을 나흘째 생중계하며 전 세계적인 화제를 모으고 있다. 로봇이 사람의 개입 없이 80시간 넘게 스스로 판단해 일하는 모습이 실시간으로 공개되자, 업계 안팎에서는 물류 자동화의 새로운 막이 올랐다는 평가가 나온다.
피겨AI는 13일(현지 시간) 오전 10시부터 로봇 작업을 생중계했다. 당초 “로봇이 8시간 연속 일하는 것을 보여주겠다”고 시작했는데 한국 시간 17일 오후 4시 20분 기준 86시간 넘게 작업을 지속하고 있다. 처리한 택배 물량은 10만7000개를 넘어섰다. 24시간 기준으로 환산하면 하루에만 약 3만 개에 달하는 물품을 소화할 수 있는 셈이다.
영상에 등장한 로봇은 피겨AI가 자체 개발한 최신 휴머노이드 ‘피겨03’이다. 키 약 173cm, 몸무게 약 61kg의 이 로봇은 사람처럼 두 팔과 다섯 손가락을 갖추고 있다. 3∼4초당 한 개꼴로 컨베이어 벨트 위의 택배물을 집어 든 뒤, 바코드가 아래로 향하도록 방향을 맞춰 목적지별로 쉼 없이 분류한다.
특히 관심을 끈 것은 외부 원격 조종 없이 로봇에 내장된 자체 인공지능(AI) 모델 ‘헬릭스-02(Helix-02)’가 모든 동작을 스스로 판단하고 제어한다는 점이다. 상체를 앞으로 길게 내밀어 멀리 있는 물건을 집는가 하면, 다섯 손가락을 정교하게 움직여 가벼운 비닐 포장은 한 손으로, 부피가 큰 종이 상자는 두 손으로 들어 올리는 등 물품의 모양과 무게에 따라 동작을 유연하게 바꾸는 모습도 보였다.
로봇의 배터리가 소진돼도 작업은 끊기지 않는다. 영상 속 로봇 가슴팍에는 ‘짐’, ‘밥’ 등 이름표가 달려 있는데 한 로봇이 전력을 거의 다 쓰면 스스로 무선 충전대로 이동하고, 곁에서 대기하던 다른 로봇이 곧바로 그 자리를 메워 공백 없이 작업을 이어받는다. 작업자가 퇴근한 뒤에도 불 꺼진 공장이 24시간 멈추지 않고 돌아가는 무인 자동화 공장, 이른바 ‘다크 팩토리(Dark Factory)’가 머지않아 현실로 다가올 수 있음을 보여주는 대목이다.
실제로 피겨AI의 생중계는 온라인에서 화제를 끌어모으고 있다. 미국 기준으로 새벽 시간인 17일 오후에도 1500여 명이 라이브로 로봇의 작업을 지켜봤다. “밥도 먹지 않고, 쉬지도 않는다”, “우리는 결국 이 같은 단순 작업에선 로봇에 대체될 수밖에 없을 것”이라며 댓글도 이어지고 있다.
피겨AI는 2022년 브렛 애드콕 최고경영자(CEO)가 설립한 캘리포니아 기반의 로봇 스타트업이다. 마이크로소프트(MS)와 엔비디아, 아마존 등 글로벌 빅테크의 투자를 잇달아 유치하며 기업 가치는 390억 달러(약 58조 원)에 달한다. 이번 생중계는 산업용 로봇의 성능을 과장한다는 일부 회의론과 원격 조종 의혹을 정면으로 돌파하기 위해 기획됐다. 애드콕 CEO는 소셜미디어에 이번 실험을 두고 “실패가 없어서 계속 돌려볼 것”이라며 “완전 자율 구동으로 24시간 내내 작동하는 로봇을 지켜보라”고 밝혔다.
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