5·18에 ‘탱크데이’ 진행한 스타벅스코리아… 손정현 대표 2차 사과문 발표

스타벅스코리아가 18일 ‘탱크데이(Tank Day)’ 프로모션을 진행해 논란이다. 5·18 민주화운동 기념일에 탱크라는 단어가 들어간 프로모션을 진행했다는 자체부터 많은 비판을 받고 있다.
논란이 커지자 스타벅스 측은 해당 프로모션을 삭제 및 중단 조치하고 공식 사과문을 게재했다. 스타벅스는 “5월 26일까지 진행되는 버디 위크 이벤트 일환으로 단테와 탱크, 나수 텀블러 시리즈 등을 앱에 프로모션 하는 과정에서 부적절한 문구가 사용된 것을 발견했다”며 “불편과 심려를 끼쳐 진심으로 사과드린다”고 했다.
이후 정용진 신세계그룹 회장이 격노하고 관련자 징계가 검토되고 있다는 소식도 돌았다. 이에 대해 스타벅스코리아는 사실무근이라고 전했다.
이날 오후 7시 10분경에는 손정현 대표이사 명의 2차 사과문을 발표했다. 손정현 대표는 사과문에서 “5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입은 5·18 영령과 오월단체, 광주 시민, 박종철 열사 유가족, 대한민국 민주화에 앞장섰던 모든 분들께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 말했다.
이어 “이날 오전 온라인 텀블러 판매 이벤트와 관련된 문구에 엄중한 역사적 의미를 가진 5·18 광주 민주화운동과 연관된 내용이 매우 부적절하게 사용된 것을 인지하고 즉시 행사를 중단했다”며 “행사를 시작하기에 앞서 해당 콘텐츠가 내부에서 철저하게 검수 되지 못해 5·18 민주화운동의 숭고한 정신과 5월 영령의 헌신을 기리는 기념일에 이러한 물의를 일으킨 점 다시 한번 사죄드린다”고 강조했다.
손정현 대표는 이번 사안에 대한 무거운 책임감과 사안의 엄중함을 통감하고 이와 같은 일의 재발을 방지하기 위해 할 수 있는 모든 방안을 강구하겠다고 전했다. 또한 사고 발생 원인에 대해 철저하게 조사하고 경위를 면밀히 파악해 책임을 묻는 등 필요한 조치를 다할 계획이라고 밝혔다.
손정현 대표는 “더욱 엄격한 역사의식과 윤리적 기준을 정립하기 위해 전 임직원을 대상으로 하는 교육을 실시하고 마케팅을 포함한 모든 행사를 준비하면서 사전 검수 절차를 철저하게 검증해 다시는 이와 같은 일이 재발되지 않도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.
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