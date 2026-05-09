폭염에 강한 배추-노란 사과… 이색 농산물, 마트 진열대 오른다

[토요 기획] 기후변화가 바꾼 제철 과일
기후위기 극복할 신품종 개발 박차
정부-유통가, 품종 개발-발굴 박차
이상기후에도 잘 자라고 맛 좋아
특별한 과채류 찾는 소비자도 늘어
제주 만감류 우리향, 여름 배추 하라듀, 노란 사과 골든볼….
최근 대형마트 등에서 볼 수 있는 신품종 농산물이다. 기후위기로 인한 폭염과 집중호우 등 이상기후에 강한 신품종 농산물 개발 및 보급을 위해 유통업계와 정부가 적극 나서고 있다. 여기에 고당도·이색 과일을 찾는 소비자가 늘면서 마트 등에서 취급하는 신품종 프리미엄 농산물도 늘고 있다.
8일 유통업계에 따르면 차별화된 먹거리 경험을 원하는 소비자의 수요 확대로 신품종 과일과 채소 판매 비중을 높이고 있다.
롯데마트는 단독 산지와 신품종 확대에 공들이고 있다. 대표적으로 ‘밀양 얼음골 사과’를 대형마트 단독 상품으로 선보였다. 밀양 얼음골은 큰 일교차와 풍부한 일조량 덕분에 당도와 과육의 식감이 우수한 산지로 알려져 있다. 최근 이상기후 영향으로 수확량이 감소했지만, 롯데마트는 산지와의 협력을 통해 안정적으로 물량을 확보했다.
신품종 도입에도 힘을 쏟고 있다. 롯데마트는 지난해 말부터 황금향과 레드향을 교배한 ‘제주 우리향’을 대형마트 최초로 선보였다. 일반 만감류보다 껍질이 얇아 귤처럼 쉽게 먹을 수 있는 것이 특징이다. 동양배와 서양배를 교배한 ‘그린시스 배’도 내놨다. 연녹색 껍질과 산뜻한 산미를 갖춘 이색 품종이다.
딸기 품종 다양화도 눈길을 끈다. 롯데마트는 올해 ‘핑크캔디’ ‘아리향’ 등 신품종을 새롭게 선보이며 총 11개 품종의 딸기 라인업을 구축했다. 품종마다 당도와 과즙량, 식감이 달라 소비자의 선택 폭을 넓혔다.
현대백화점도 국내 개발 신품종 농산물을 잇달아 선보이고 있다. 현대백화점은 최근 갓과 배추를 교잡해 만든 신품종 ‘아삭갓배추’를 판매했다. 일반 배추보다 시원한 맛과 단맛이 특징인 품종이다. 또 충북농업기술원이 개발한 국내산 신품종 ‘통통 마늘’도 선보였다. 일반 마늘보다 크기가 크고 껍질 제거가 쉬운 외통마늘 형태로, 편의성과 차별화된 외형을 앞세워 소비자의 관심을 끌고 있다.
정부도 기후위기에 대응하기 위한 농산물 연구개발(R&D)에 힘을 쏟고 있다. 농촌진흥청은 폭염과 가뭄, 집중호우 등 재해 환경에서도 안정적으로 생산할 수 있는 품종 개발을 추진하며 농가 소득 안정과 먹거리 물가 안정에 나서고 있다.
대표적인 사례가 여름 배추 신품종 ‘하라듀’다. 기존 여름 배추는 폭염과 장마에 취약했지만 하라듀는 고온기에도 생육이 안정적이고 결구력(잎이 여러 겹으로 겹쳐져 속이 둥글게 꽉 차는 것)이 우수하다. 침수 상황에서도 정상적으로 자라는 등 재해 대응 능력도 갖췄다.
기후위기에 대응한 신품종 사과도 다량 개발되고 있다. 농업진흥청은 기후변화로 사과 재배 적지가 북상하고 특정 품종 중심 재배에 따른 수급 불안이 커지자, 이에 대응해 신품종을 개발하고 있다. 대구 군위군에는 노란 여름 사과 ‘골든볼’, 경북 안동시에는 향이 강한 대과종 ‘감로’, 충북 충주시와 경북 포항시에는 추석용 품종 ‘이지플’, 강원 홍천군에선 상큼한 맛이 특징인 ‘컬러플’ 등을 생산하고 있다. 농촌진흥청은 올해 신품종 사과 전문 생산단지를 59ha 규모로 조성할 계획이다.
정부는 최근 두부 가공용 콩 신품종 ‘다드림’ 보급에도 나섰다. 다드림은 기존 품종보다 두부 수율이 높고 식감이 부드러워 일반 두부뿐만 아니라 연두부·순두부 가공에도 적합한 것으로 알려졌다.
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