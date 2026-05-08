“오늘은 내가 사육사”… 안성팜랜드, 가정의 달 체험형 ‘플레이팜’ 운영

농협경제지주 축산경제는 안성팜랜드에서 가정의 달을 맞아 체험형 프로그램 ‘플레이팜(Play Farm)’을 25일까지 운영한다고 8일 밝혔다.
플레이팜 구역에서는 새끼 가축 먹이 주기, 양털 만지기, 사육사 코스튬 체험, 전통 놀이 등 다양한 참여형 콘텐츠가 운영된다고 한다. 특히 닭으로 구성된 밴드 ‘깃털즈’는 깜찍한 움직임과 유쾌한 공연으로 관람객들에게 색다른 즐거움을 줄 예정이라고 한다.
강민경 안성팜랜드 분사장은 “안성팜랜드는 아이들이 동물과 직접 교감하며 배우는 살아있는 교육 현장을 제공하고자 한다”면서 “가족 단위 고객에게 즐거움과 교육적 가치를 동시에 전달할 수 있는 차별화된 체험 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 전했다.
한편 농협경제지주 축산경제가 운영하는 체험형 목장 안성팜랜드는 국내 최대 규모 농업·축산 테마파크다. 경기도 안성시에 위치한 이 곳은 약 129만㎡(약 39만평) 규모 부지에 초지와 방목장, 체험목장, 계절별 꽃밭 등을 갖추고 있다. 1969년 조성된 ‘한독낙농시범목장’을 전신으로 하며 현재는 연간 약 55만 명이 찾는 가족형 농업관광 공간으로 운영되고 있다.
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