“신규 암환자 29%가 65세 이상” 통계 발표

삼성화재는 3월 21일 ‘암 예방의 날’을 맞아 자사의 ‘건강정보 통합플랫폼(건강 DB)’을 활용한 암 관련 분석 결과를 발표했다. 이번 분석은 2015년부터 10년 이상 축적된 건강 데이터를 기반으로 진행됐다.
올 1월 발표된 국가암등록통계에 따르면 전체 인구 10만 명당 암 발생자 수는 2020년 489.5명에서 2023년 564.3명으로 증가했다. 인구 고령화의 영향으로 2023년 신규 암 환자의 50.4%가 65세 이상으로 나타났다. 삼성화재 건강 DB 분석에서도 유사한 흐름이 확인됐다. 전체 인구 10만 명당 암 발생자는 2020년 424.5명에서 2025년 576.7명으로 증가했다. 2025년 신규 암 환자 중 65세 이상 비중은 29.7%로 나타나 상승세를 보였다.
다만 암 생존율은 지속해서 개선되고 있다. 국가암등록통계에 따르면 암 환자의 5년 상대 생존율은 2001∼2005년 54.2%에서 2019∼2023년 73.7%로 크게 상승했다. 삼성화재 건강 DB 분석에서도 암 진단 후 5년 이상 생존한 고객 비중이 2015년 84.8%에서 2021년 85.4%로 소폭 높아졌다. 암 진단 후 약 10명 중 8.5명 이상이 5년 이상 생존하고 있다는 얘기다.
이에 암 진단 이후에도 지속적인 건강관리와 암 생존자 지원 서비스의 중요성이 커지고 있다. 국가암등록통계에 따르면 2015년부터 2023년까지 대장암 환자 수는 연평균 2.2% 증가했다. 대장암은 올 2월 발표된 ‘제5차 암 관리 종합계획’에서 조기 발견율을 높이기 위해 2028년부터 국가 암 검진 기본 검사에 대장내시경을 도입하기로 할 만큼 중요성이 강조되는 질환이다.
삼성화재 건강 DB 분석 결과, 대장암 진단 이전에 대장용종 치료를 받은 고객의 경우 대장암 치료 부담이 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 대장내시경을 통해 대장용종 절제 경험이 있는 고객의 대장암 진단 후 평균 의료비는 593만 원으로 용종 치료 이력이 없는 고객(921만 원) 대비 약 328만 원 낮은 수준이다. 또한 병원 방문일 수 역시 평균 26일로 치료 이력이 없는 고객(52일)의 절반 수준에 그쳤다. 정기적인 내시경 검진으로 대장용종을 조기에 치료할 경우 대장암을 비교적 초기 단계에서 발견할 가능성이 높기 때문이다. 전립선암은 국가암등록통계에서 1999년 통계 집계 이후 처음으로 남성 암 발생 1위를 기록했으며 인구 고령화에 따라 2015년부터 2023년까지 환자 수가 연평균 10.2% 증가하는 등 빠른 증가세를 보인다.
삼성화재 건강 DB 분석에서도 비슷한 흐름이 확인됐다. 전립선암은 남성 암 발생 순위에서 2019년 6위, 2021년 5위, 2023년 3위로 상승했다. 특히 국가 통계가 아직 발표되지 않은 2025년 데이터에서는 남성 암 1위로 나타났다.
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