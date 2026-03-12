오리온, 50주년 맞은 ‘오징어땅콩’ 패키지 새단장… “‘원조’ 브랜드 각인”

오리온이 ‘오징어땅콩’ 출시 50주년을 맞아 패키지 새단장에 나선다.
오리온은 오징어땅콩 패키지 리뉴얼을 단행한다고 12일 밝혔다. 기존 디자인의 정체성을 유지하면서도 ‘50년 원조’ 문구를 크게 배치하고, 한눈에 오징어땅콩을 알아볼 수 있도록 제품 이미지도 강조했다.
1976년 출시된 오징어땅콩은 땅콩에 반죽옷을 28회에 걸쳐 얇게 입힌 뒤 구워내는 방식으로, 과자 안에 독특한 그물망 구조가 형성되면서 바삭한 식감을 구현했다. 공정 마지막 단계에서 넣은 얇게 썬 오징어채는 겉면의 갈색 실선 무늬로 나타난다.
오징어땅콩은 최근 젊은층 사이에서 소셜미디어(SNS)를 중심으로 과자 표면의 오징어채 무늬를 활용한 ‘오땅 표정놀이’가 확산되면서 놀이 과자로도 주목받았다. 이에 따라 주 소비층이 기존 50대 이상에서 2030세대로 확대되는 모양새다.
오리온은 이러한 흐름에 맞춰 공식 인스타그램을 통해 오징어땅콩이 새해 일출처럼 수평선 위로 떠오르는 ‘신년맞이 릴스 영상’과 오징어땅콩을 슈퍼문에 비유한 ‘정월대보름 콘텐츠’를 선보이며 젊은 소비자들과의 접점을 넓히고 있다. 이와 함께 오징어땅콩과 함께한 추억을 공유하는 고객 참여형 이벤트도 진행할 계획이다.
오리온 관계자는 “국민들의 일상 속에서 반세기 동안 함께해 온 만큼 소비자들과 함께한 추억을 공감하고 나누는 뜻 깊은 한 해가 될 것으로 기대한다”며 “세대를 거쳐 사랑받아온 브랜드 가치를 이어가면서 젊은 소비자들과의 접점을 넓혀 다음 50년을 준비해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0