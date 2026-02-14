경기도 인구 10만 명 증가… 화성·파주·양주 늘고 수원·고양 감소

지난해 경기도 인구는 2년 전보다 10만 명 가까이 늘어났다. 서울 집값 상승으로 내 집 마련 부담이 커진 수요자들이 경기도로 이동한 데다 교통망 개발에 따른 인프라 개선 기대가 겹쳤기 때문으로 분석된다.
통계청에 따르면 올해 1월 기준 경기도 인구는 1373만6642명이다. 2024년 1월보다 9만 9천여 명 증가했다.
지난해 12월 기준 도내 31개 시·군 가운데 수원시가 118만여 명으로 가장 많고, 용인시 109만 명, 고양시 105만 명, 화성시 99만 명 등 4개 특례시가 상위권을 차지했다. 이어 성남시, 부천시, 남양주시, 안산시, 평택시, 안양시가 5위부터 10위를 기록했다. 인구 하위 5개 지자체는 여주시, 동두천시, 과천시, 가평군, 연천군이다.
도 전체 인구는 증가했지만 시·군별 증감은 제각각이다. 수원시를 비롯해 고양, 성남, 부천, 안산시 등 17개 시군에서는 인구가 감소했다. 부천시는 2021년 80만6067명을 찍은 이후 꾸준히 감소해 지난해 75만 8천여 명을 기록하며 5만 명 가량 줄었다. 수원시도 2023년 119만 명을 넘어선 후 1만 명 이상 감소했다.
반면 지난해 특례시로 승격한 화성시는 동탄신도시를 중심으로 최근 2년 새 4만 4천여 명이 증가했다. 신도시 조성이 진행 중인 파주시(+2만7299명)와 양주시(+2만 6805명)는 3만 명 가까이 늘었다. 오산, 평택, 안양, 용인, 광명시가 1만 명 이상 늘었고, 광주시도 5천 명 이상 인구가 유입됐다.
업계에서는 서울 접근성이 유지되면서도 주거비 부담이 낮은 지역으로 수요가 이동하고 있다고 분석한다.
한국부동산원 자료에 따르면 지난해 12월 기준 경기도 광주시 평균 아파트값은 4억 2518만 원으로, 반경 20km 이내 서울 송파구(22억 9823만 원), 강동구(11억5301만 원), 성남시(12억4926만 원), 하남시(10억2326만 원)와 비교해 최대 5분의 1 수준이다. 안양시 평균 아파트값은 6억7700만 원으로 인접한 과천시(21억4139만 원)의 4분의 1 수준이다.
업계 관계자는 “광주시는 수서~광주 복선전철, 경강선 연장 등으로 중장기적으로 판교·분당·강남권 접근성이 개선될 전망”이라며 “안양시도 기존 1·4호선에 GTX-C노선 추진으로 서울 접근성이 강화될 것”이라고 설명했다.
이어 “주택 가격 부담이 커지면서 경기도 내 인구 이동이 대도시 중심에서 생활권 대체 지역으로 이동하고 있다”면서 “판교·분당·과천 등과 동일 생활권 내에서 상대적으로 가격 경쟁력을 갖춘 광주시와 안양시 등이 부각되고 있다”고 분석했다.
댓글 0