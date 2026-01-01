우체국 ‘설 선물’ 최대 40% 할인

29일 서울 중구 서울중앙우체국에서 모델들이 ‘우체국 쇼핑 2026 설 선물 대전’을 소개하고 있다. 우체국과 우체국쇼핑몰 등에서 다음 달 18일까지 진행되는 이번 행사에서는 국내산 농산물을 최대 40% 할인 판매한다.

#우체국#우체국쇼핑몰#2026 설 선물 대전#할인#행사
신원건 기자 laputa@donga.com
