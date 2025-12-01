[프리미엄뷰]레스케이프, ‘럭셔리 컬렉션’ 호텔로 재탄생

조선호텔앤리조트, 한국 최초 ‘럭셔리 컬렉션‘ 두 곳 운영
프렌치 부티크 콘셉트 유지, 글로벌 스탠더드 서비스 제공
프랑스 감성 담긴 미식-문화-예술 등 차별화된 경험 제안
객실 투숙할 땐 타입별 최대 5000포인트까지 적립 혜택
조선호텔앤리조트가 운영하는 레스케이프가 메리어트 인터내셔널의 ‘럭셔리 컬렉션(The Luxury Collection)’ 브랜드에 합류해 ‘레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔(L’Escape, A Luxury Collection Hotel, Seoul Myeongdong)’이라는 이름으로 새롭게 고객을 맞이한다.
‘럭셔리 컬렉션’은 메리어트 인터내셔널의 30개 브랜드 중 럭셔리 티어에 해당하는 브랜드로 현재 전 세계에서 115개 이상의 호텔 및 리조트를 운영 중이다. 1906년에 시작된 CIGA라는 유럽 호텔 브랜드의 역사를 이어받아 1994년 첫 호텔을 선보인 럭셔리 컬렉션은 세계 각지에서 고유의 개성을 뽐낸다. 유서 깊은 궁을 개조한 호텔에서부터 한적한 휴양지의 리조트까지 각 럭셔리 컬렉션 호텔은 그 자체로 하나의 여행지가 되며, 현지의 오래된 역사와 풍부한 유산을 디자인과 서비스에 반영해 오직 그 호텔에서만 누릴 수 있는 잊지 못할 경험을 선사한다.
조선호텔앤리조트는 2021년 5월 오픈한 ‘조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔’에 이어 이번 레스케이프까지 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 호텔 브랜드 ‘럭셔리 컬렉션’과 소프트 브랜드 제휴를 맺음으로써 국내에서 유일하게 럭셔리 컬렉션 호텔 두 곳을 운영한다.
2018년 개관한 레스케이프는 부티크 호텔 인테리어의 대가인 프랑스 디자이너 자크 가르시아가 디자인한 국내 최초의 프렌치 부티크 호텔이다. 19세기 벨 에포크 시대의 감성을 현대적으로 재해석해 장식성이 강한 화려한 프랑스식 디자인과 곡선이나 부조에서 절제의 미를 발휘하는 동양적인 단순함이 공간 곳곳에 스며들어 레스케이프만의 아름다움을 담아냈다.
이러한 특성화된 디자인과 감성을 바탕으로 레스케이프는 서울 도심 속에서 프랑스의 정취를 느낄 수 있는 독보적인 부티크 호텔로 자리매김하며, 국내외 두꺼운 마니아층을 형성해 왔다.
레스케이프는 이번 럭셔리 컬렉션 합류를 통해 고유의 프렌치 부티크 콘셉트를 유지하면서도 메리어트의 브랜드 글로벌 스탠더드에 맞춘 서비스와 차별화된 고객 경험으로 한층 더 업그레이드된 서비스를 제공한다.
‘일상으로부터의 탈출(Escape from Ordinaries)’이라는 브랜드 철학을 토대로 ‘A New Roman Awaits’라는 새 브랜드 슬로건을 정립하고 레스케이프에서 실현 가능한 고객들의 로망을 담은 공간 콘텐츠, 미식 등의 다채로운 무드로 풀어낼 계획이다.
먼저 ‘로망 인 아틀리에(Roman in Atelier)’라는 테마로 도심 속 프렌치 살롱을 현대적으로 재해석한 미식, 문화, 예술 콘텐츠를 제안하는 ‘살롱 드 레스케이프’ 프로그램을 전개한다. 아티스트의 전시 및 클래스, 큐레이션 콘텐츠 등 레스케이프에서만 가능한 몰입감 넘치는 공간 경험을 선사한다.
‘로망 인 고메(Roman in Gourmet)’ 테마에는 럭셔리 컬렉션에 걸맞게 더욱 업그레이드된, 레스케이프만의 세련된 미식 경험의 로망을 담았다.
호텔 7층의 스위트 객실 투숙객 전용 라운지인 ‘라 메종 부티크(La Maison Boutique)’에서는 조식과 티타임을 즐길 수 있는 스위트 딜라이트, 해피아워를 비롯해 한층 더 업그레이드된 메뉴와 서비스를 선보인다. 파인 다이닝의 정수를 보여주는 미슐랭 1스타 레스토랑 ‘라망 시크레’, 모던 차이니스 레스토랑 ‘팔레드 신’, 그리고 감각적이면서도 독창적인 시그니처 칵테일을 만날 수 있는, 월드 베스트 바 50에 소개된 ‘마크 다모르’ 등 호텔 다이닝의 정통성과 창의성을 결합한 품격 있는 고메의 세계로 고객들을 안내한다.
이 외에도 ‘로망 인 서울(Roman in Seoul)’의 테마로는 호텔 주변의 명동, 남산 등 지역을 기반으로 한국의 감수성과 헤리티지를 반영해 국내외 고객들이 서울의 진정한 매력을 발견할 수 있는 콘텐츠를 제공할 계획이다.
레스케이프는 12월 29일부터 레스케이프가 제안하는 새로운 로망을 경험할 수 있는 객실 패키지 ‘로망 인 레스케이프(Roman in L’Escape)’를 선보인다.
레스케이프의 새로운 감각을 오감으로 경험할 수 있는 혜택들로 구성된 이번 패키지를 이용해 투숙하는 모든 고객에게는 마크 다모르 바에서 오프닝 스페셜 칵테일 2잔을 기본으로 제공한다.
객실 타입별 혜택으로는 클래식, 아모르 객실 투숙 시 본보이 2000포인트 제공, 시크레 객실 투숙 시에는 포인트와 함께 라 메종 부티크에서의 해피아워 2인 혜택이 포함된다.
아틀리에 주니어 스위트 또는 코너 주니어 스위트 투숙 시 조식과 스위트 딜라이트, 해피아워가 포함된 라 메종 부티크 혜택과 더불어 오프닝을 기념해 신규 출시된 레스케이프 시그니처 디퓨저 1개, 그리고 본보이 5000포인트 적립까지 풍성한 혜택을 더했다. 해당 패키지는 메리어트 본보이(Marriott Bonvoy) 공식 웹사이트 및 모바일 앱을 통해 예약 가능하다.
