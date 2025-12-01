[프리미엄뷰]장 보고 티빙도 보고… 사전 예약하면 ‘장보기 지원금’ 드려요

SSG닷컴 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’ 내달 출시
장보기 7% 고정 적립… 티빙 드라마-예능 시청
신선식품 신뢰도 바탕, 치별화된 장보기 경험
당일-새벽-즉시 배송 강화해 쇼핑 편의성 ‘쑥’
‘장보기만 해도 7%가 적립되고, 티빙까지 볼 수 있다면?’
SSG닷컴이 장보기 7% 적립과 온라인동영상서비스(OTT) 티빙을 핵심 혜택으로 한 새 멤버십을 내년 1월 선보인다.
정식 론칭을 앞두고 사전 알림을 신청하면 장보기 지원금 3000원을 제공하는 이벤트도 진행한다. 사전 알림 신청 고객은 이미 20만 명을 넘어선 것으로 전해졌다. 직관적인 혜택 구성이 입소문을 탄 결과로 분석된다.
장 보고 7% 적립·티빙까지… 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’
새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’의 핵심은 단연 ‘장보기 7% 고정 적립’이다. 쓱배송(주간, 새벽, 트레이더스)으로 장보기 상품을 구매하면 SSG머니가 자동 적립되며, SSG닷컴뿐 아니라 이마트, 신세계백화점, 스타벅스 등 신세계그룹 관계사에서도 사용할 수 있다.
국내 대표 OTT 티빙과의 제휴 혜택도 마련한다. K드라마, 예능은 물론이고 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 스포츠 중계까지 즐길 수 있어 기존 장보기 중심에서 디지털 콘텐츠까지 혜택이 확장된다. 기본 혜택에 일괄 포함시키지 않고 고객이 자율적으로 선택할 수 있도록 옵션 형태로 구성하되, 합리적인 가격에 제공한다는 방침이다.
신세계백화점몰·신세계몰 할인 쿠폰도 제공돼 뷰티, 명품, 패션까지 합리적인 가격에 쇼핑할 수 있다. SSG닷컴은 업계에서 가장 많은 공식 입점 브랜드와 전문관을 기반으로 단독 구성 및 특가 상품을 다채롭게 선보이고 있어 체감 혜택은 한층 커질 예정이다.
‘장보기 적립’… 이마트 신선식품의 ‘차별화된 경쟁력’
SSG닷컴이 장보기 적립에 혜택을 집중한 이유는 핵심 경쟁력이 이마트 기반의 상품 신뢰도에 있기 때문이다. 전국 이마트 점포에서 직접 상품을 출고하는 구조 덕분에 구색과 품질 경쟁력이 온라인에서도 그대로 구현된다는 설명이다.
신선식품은 특히 이 같은 장점이 두드러지는 영역이다. 이마트가 30년 이상 쌓아온 매입·운영 노하우가 가장 빛을 발하는 분야이기 때문이다. 실제로 올해 1월부터 11월까지 ‘쓱 주간배송’ 매출 상위 10개 품목 중 8개는 신선식품이었던 것으로 나타났다. 쌀 달걀 삼겹살 오이 애호박 등이 특히 잘 팔렸다.
SSG닷컴이 쓱배송 신선식품을 대상으로 ‘신선 보장 제도’를 운영하는 것도 이 같은 자신감에서 비롯됐다. 고객이 선도에 만족하지 못할 경우 사진만 등록하면 조건 없이 환불해 주는 제도다.
이마트 자체 브랜드(PL)도 상품 경쟁력을 뒷받침한다. 5000원 이하 초저가 브랜드 ‘오케이 프라이스(5K)’와 프리미엄 가정간편식 ‘피코크’ 등은 쓱닷컴 온라인 장보기 핵심 품목으로 자리 잡았다.
오늘, 새벽, 즉시 배송까지… 원하는 시간에 ‘쓱’
당일 주간 배송, 새벽 배송, 즉시 배송으로 이어지는 배송 타임라인은 SSG닷컴 장보기를 차별화하는 또 다른 요소다. ‘쓱 주간 배송’은 지역에 따라 오후 1∼2시까지 주문하면 당일 받아볼 수 있고, 주문일 기준 3일 뒤까지 원하는 날을 지정해 배송받을 수도 있다. 전국 100여 개 점포를 기반으로 하는 까닭에 수도권과 강원, 충청, 영호남은 물론이고 제주까지 서비스가 제공된다.
출근 전에 상품을 받아보고 싶다면 ‘쓱 새벽 배송’을 이용하면 된다. 주소지에 따라 오후 10∼11시까지 주문하면 다음 날 오전 7시까지 배송받을 수 있다. 현재 주요 광역시와 특례시에서 이용할 수 있다.
올해 9월부터는 즉시 배송 서비스 ‘바로퀵’도 도입했다. 현재 △서울을 포함한 수도권 △대전·충청권 △광주·전라권 △부산·경남권 △대구·경북권 △울산권 54개 점포에서 운영 중이다. SSG닷컴은 연내 60개 점포까지 확대하고, 내년에는 최대 90개까지 늘려갈 계획이다.
SSG닷컴 관계자는 “압도적인 장보기 적립에 OTT까지 더해 체감 혜택을 크게 높인 멤버십으로 도약을 이뤄낼 것”이라며 “쓱닷컴에서만 누릴 수 있는 추가 혜택도 다채롭게 마련해 1월 선보일 예정”이라고 말했다.
