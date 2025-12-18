세일즈포스, 아스트라제네카에 ‘AI 에이전트’ 기술제공… 빨라지는 AI 도입속도

글로벌 고객관리 체계, 데이터·AI 기반으로 전환
세일즈포스(Salesforce)는 18일 제약바이오 기업 아스트라제네카(AstraZeneca)에 세일즈포스의 신기술 플랫폼 ‘에이전트포스 라이프사이언스(Agentforce Life Sciences)’를 도입한다고 밝혔다.
의료·커머셜 조직 통합… 맞춤형 전문가 경험 제공
에이전틱 AI 적용해 운영 효율·협업 체계 강화
생명과학 산업 전반의 AI 혁신 모델 확산 기대
이번 파트너십을 통해 아스트라제네카는 의료 전문가(HCP, Healthcare Professional)와의 관계를 데이터·AI 중심으로 재정의하고, 전 세계 조직이 일관된 고객 관리 및 커뮤니케이션 체계를 구축할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.
‘에이전트포스 라이프사이언스’는 제약·바이오·헬스케어 분야에 특화된 에이전틱 AI(Agentic AI, 자율 판단형 인공지능) 플랫폼으로, 기업 내부의 데이터를 통합해 개인화된 고객관리 환경을 지원한다고 한다. 이를 통해 아스트라제네카는 종양학, 희귀질환, 심혈관·신장·대사 질환 등 핵심 치료 영역에서 의료진 맞춤형 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
아스트라제네카는 이번 도입을 통해 분산되어 있던 의료 전문가 인사이트를 단일 플랫폼으로 연결하는 운영 체계를 구축한다. 이를 위해 세일즈포스는 AI 기술을 활용해 의료, 마케팅, 필드 조직 간 협업을 실시간으로 지원할 예정이다.
세일즈포스 측은 이번 협력을 통해 아스트라제네카가 복잡한 고객관리 업무를 자동화하고, 반복적인 업무를 줄여 전략 활동과 혁신적 과제에 집중할 수 있도록 지원할 계획이라고 밝혔다. 이번 사례가 생명과학 산업 전반에서 에이전틱 AI 기반 비즈니스 모델 확산과 AI 혁신(AX, AI Transformation) 가속화의 계기가 될 것으로 전망했다.
프랭크 디페슈(Frank Defesche) 세일즈포스 라이프사이언스 부문 총괄은 “이번 협력은 생명과학 산업 내에서 데이터와 AI를 활용한 지능형 고객 참여 모델을 실현하는 중요한 출발점이다. 세일즈포스는 아스트라제네카가 더 빠르고 정교한 고객 경험을 구현하도록 기술적 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.
박세진 세일즈포스 코리아 대표는 “이번 협력은 AI가 단순한 자동화 도구를 넘어 신약 개발과 환자 관리 프로세스를 혁신하는 핵심 자산으로 자리 잡고 있음을 보여준다. 세일즈포스는 앞으로도 국내 헬스케어 산업의 규제·보안 요구를 충족하면서, 기업들이 안전하게 에이전틱 엔터프라이즈(자율형 AI 기반 기업)로 전환할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
