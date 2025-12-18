금융투자협회장에 황성엽 신영증권 대표… ‘38년 신영맨’

금융투자협회는 18일 서울 여의도 금투센터에서 열린 임시 총회 결과 황 대표가 득표율 57.36%를 획득해 차기 협회장에 당선됐다고 밝혔다. 금투협은 황 대표와 이현승 전 KB자산운용 대표, 서유석 금투협 현 회장을 대상으로 1차 투표를 진행했으나 과반 득표자를 가려내지 못했다. 이에 따라 1차 투표 1위인 황 대표(43.40%)와 2위인 이 전 대표(38.28%)가 결선 투표에서 다시 맞붙어 신임 협회장을 결정했다. 금투협 사상 첫 연임에 도전했던 서 회장은 1차 투표에서 18.27%의 득표율에 그쳤다.
황 대표는 1987년부터 40년 가깝게 신영증권 한 곳에서 재직한 ‘신영맨’으로 평가받는다. 신영증권에서 자산운용 법인사업, 기업금융(IB), 경영총괄 등을 거치며 금융투자 업계 전반의 현장 경험이 풍부하다. 1963년생인 황 대표는 서울대 경영학과를 졸업한 후 미국 일리노이주립대학교에서 재무학 석사 학위를 받기도 했다.
황 대표는 당선 직후 “당선의 기쁨보다는 무거운 책임감을 느낀다”며 “부족하지만 공약한 대로 업계의 집단 지성을 빌려 낮은 자세로 겸손하게 소통과 경청을 통해 협회가 새롭게 거듭나도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.
