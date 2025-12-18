씽크웨이, ‘곰돌찡·토끼찡’ 캐릭터 협업 기계식 키보드 에디션 출시

기계식 키보드 전문 브랜드 씽크웨이가 ㈜페퍼앤솔트 유미어스의 인기 캐릭터 IP인 ‘곰돌찡·토끼찡’과 협업한 ‘Thinkway 곰돌찡이랑 토끼찡 에디션’을 오늘(18일) 출시한다고 밝혔다.
이번 에디션은 두 캐릭터의 데이트를 테마로 기획됐다. 제품군은 기계식 키보드, 크리스탈 팜레스트 2종, 대형 데스크매트로 구성되어 사용자들에게 통일감 있는 데스크테리어 환경을 제공한다.
‘Thinkway Tauche.F 101 곰돌찡이랑 토끼찡 에디션’은 풀배열 기계식 키보드를 기반으로 제작됐다. 카일 사의 최신 저소음 스위치를 채택해 정숙한 타건감을 구현했으며, 키캡에는 5면 승화 인쇄 기법을 적용해 곰돌찡과 토끼찡의 데이트 장면을 정교하게 담아냈다. 특히 전용 일러스트가 삽입된 스페이스바를 추가 증정해 소장 가치를 높였다.
함께 출시되는 크리스탈 팜레스트는 투명하고 견고한 소재로 제작됐다. 손목의 부담을 최소화하는 7도 각도로 설계되어 장시간 컴퓨터를 사용하는 사용자에게 적합하다. 디자인은 ‘데이트’와 ‘보쌈’을 테마로 한 2종으로 나뉘어 출시된다.
데스크매트는 가로 800mm, 세로 400mm의 대형 사이즈로 제작됐다. 바닥면에는 논슬립 패턴을 적용해 밀착력을 높였으며, 모서리 부분은 오버로크 마감으로 내구성을 강화했다. 매트 전면에는 두 캐릭터의 행복한 휴식 시간을 묘사한 풀커버 일러스트가 적용됐다.
씽크웨이 관계자는 이번 에디션을 오늘(18일)부터 온·오프라인 채널을 통해 동시 판매한다고 전했다. 온라인은 네이버 씽크웨이 브랜드스토어, 카카오톡 선물하기, 오늘의 집 등에서 구매 가능하다. 오프라인의 경우 서울 잠실 롯데월드몰 키보드 팝업스토어와 부산 롯데백화점 서면점 내 곰돌찡이랑 토끼찡 팝업스토어에서 직접 제품을 만나볼 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
