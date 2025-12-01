롯데마트-슈퍼, 파트너사와 만남… “동반성장 기회 넓힐것”

차우철 신임 대표 “해외사업 확대”
롯데마트와 롯데슈퍼가 글로벌 리테일 기업으로서 파트너사와의 동반 성장을 강화한다.
롯데마트와 슈퍼는 전날 롯데마트 제타플렉스 잠실점 내 보틀벙커 비스트로에서 ‘2026 롯데마트&롯데슈퍼 파트너스 데이’를 개최했다고 10일 밝혔다.
올해로 4회째를 맞은 ‘파트너스 데이’는 빠르게 변화하는 유통 환경 속에서 파트너사와의 협력 관계를 더욱 공고히 하기 위해 마련된 파트너사 초청 간담회다.
행사는 차우철 롯데마트·롯데슈퍼 신임 대표이사가 직접 주관했고, 주요 파트너사의 최고경영자(CEO) 및 임원들도 참석했다. 차 대표는 “급변하는 리테일 환경에서 파트너사와의 신뢰를 기반으로 한 협력 관계는 무엇보다 중요한 자산”이라며 “앞으로 국내 본업 경쟁력을 강화하고, 성장 잠재력이 높은 해외 사업을 확대해 동반 성장의 기회를 넓혀 나가겠다”고 말했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0