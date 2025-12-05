‘마이클 포터상’ 영광의 얼굴들

4일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘제12회 마이클 포터상’ 시상식에서 수상 기업 및 기관 대표자들이 기념 촬영을 하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 시계 방향으로 김태헌 시몬스 부장, 홍진혁 HD현대중공업 수석매니저, 김정일 HLB 상무, 박찬형 파인스 전무이사, 이재홍 새롭 대표, 최용주 서울과학종합대학원대 총장, 윤종효 씰리코리아컴퍼니 대표, 안분도 SKF 대표이사, 유리 예르비아호 주한 핀란드 대사, 윤흥구 한전KDN 부사장, 이정훈 위밋모빌리티 이사, 연성훈 한국산림복지진흥원 미래전략본부장, 김혜선 강남구 관광진흥과장, 이용배 한국수자원공사 경영혁신실장, 유진아 SK이노베이션 E&S 매니저, 황인실 SK에코플랜트 팀장, 박은균 대한무역투자진흥공사 실장, 유수연 멀츠에스테틱스코리아 대표, 진수남 한국가스기술공사 사장 직무대행, 남궁규 기빙플러스 상임대표, 이정희 인성의료재단 한림병원 이사장, 김숙희 국립세종수목원 서비스본부장, 최외출 영남대 총장, 차혜영 국민건강보험공단 부장, 유호석 서울주택도시개발공사 기획조정실장. 이 외에도 인천대, 한국수력원자력, 국제e모빌리티엑스포 등이 수상했다.
