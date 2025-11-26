SW중심대학협의회, 2025 소프트웨어 인재페스티벌 개최

11월 27~28일, 대한민국 58개 SW중심대학 한자리에 모여
개막식 및 SW중심대학 작품발표, 시상식 및 특강 등 다채로운 프로그램 진행
과학기술정보통신부(장관 배경훈, 이하 ‘과기정통부’)가 주최하고, 정보통신기획평가원(원장 홍진배, 이하 ‘IITP’)과 SW중심대학협의회(회장 신용태, 이하 소중협‘)가 주관하는 ‘2025 소프트웨어인재페스티벌’이 오는 27일부터 28일까지 서울 용산구 서울드래곤시티 한라홀에서 열린다.
‘Hello, AI World’를 주제로 열리는 이번 행사는 인공지능 시대를 선도할 SW중심대학의 우수 프로젝트와 인재를 한자리에서 만나볼 수 있는 국내 최대 규모의 소프트웨어 축제다. 2017년부터 매년 개최되어 온 만큼, 소프트웨어 산업의 중요성을 알리고 대학과 산업계의 우수 성과를 공유하는 대표적인 소프트웨어 교육 및 교류의 장으로 자리매김해왔다.
올해 행사는 전국 58개 SW중심대학을 비롯해 주요 SW·AI 기업과 일반 시민이 함께 참여하는 개방형 축제로 진행된다. 전시, 강연, 시상, 체험 등 다채로운 프로그램이 이틀간 펼쳐지며, 대학생들의 창의적인 연구 성과와 산업계의 기술 트렌드를 함께 경험할 수 있다.
전시장인 한라홀에서는 총 다섯 개의 주제관이 운영된다. ‘SW중심대학 홍보·입시관’에서는 58개 대학의 사업 성과와 입시 정보를 제공하고, ‘SW중심대학 소개관’에서는 지난 10년 간의 사업 연혁과 주요 추진 성과가 소개된다. 또한, ‘우수 작품관’에서는 각 대학의 SW중심대학 사업을 통해 도출된 우수작품이 전시된다.‘SW·AI 기업관’에서는 아마존웹서비시즈코리아(AWS), 유니티 테크놀로지스 코리아 등 8개 기업이 참여해 AI·클라우드 기술 체험과 취업 컨설팅을 진행하며, ‘SW·AI 체험관’에서는 AI 바둑·오목 대결 로봇, 캐리커처 드로잉 로봇, AI 포토부스 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.
부대행사도 풍성하다. 행사 첫날인 27일에는 개막식과 함께 ‘SW중심대학 우수작품 경진대회(총17점)’ 및 ‘SW중심대학 에세이 공모전(총6점)’ 시상식이 열린다. 이어 아주대학교 윤대균 교수의 ‘소프트웨어 3.0 시대-SW중심대학에서 AI중심대학으로’라는 강연과 과학커뮤니케이터 궤도의 ‘인공지능이 만드는 미래, 어디까지 왔을까?’ 특강이 이어져 인공지능과 교육의 미래 방향을 조명한다.
이튿날인 28일에는 ‘2025 SW중심대학 우수작품 경진대회’ 본상 수상 17개 팀의 작품 발표가 진행된다. 고려대학교 ‘인퓨전(INsight Fusion)’, 국민대학교 ‘누리눈’, 동국대학교 ‘동국팜시’, 동아대학교 ‘eCarbon’, 선문대학교 ‘음결’, 성균관대학교 ‘SumAId’, 세종대학교 ‘미어캣’, 순천향대학교 ‘에듀블’, 영남대학교 ‘김형준’, 울산대학교 ‘기억 특공대’, 인하대학교 ‘오버피팅’, 전북대학교 ‘모자돌덩이’, 충남대학교 ‘MatGenAI’, 한국공학대학교 ‘에버그린’, 한국과학기술원 ‘리쓴이’, 한국항공대학교 ‘KABLO’, 한동대학교 ‘EVchu’팀이 이름을 올렸다. 이들 팀은 생성형 AI, 데이터 분석, 사회문제 해결형 SW, 디지털 헬스케어 등 다양한 분야에서 창의적 솔루션을 선보일 예정이다.
마지막 폐막식에서는 현장 인기투표를 통해 선정된 인기상 시상과 함께 경품 추첨 이벤트가 진행된다.
SW인재페스티벌은 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)의 지원 아래 진행되며, ‘SW중심대학 사업’의 대표 성과 공유의 장으로 자리하고 있다. 참가자들은 전국 대학의 혁신적인 SW성과와 함께 산업 현장의 최신 기술 트렌드를 직접 경험할 수 있다.
한편, ‘2025 SW인재페스티벌’에서는 SW중심대학 사업 10주년을 맞아 ‘SW중심대학 사업 10주년 백서 출판 기념식’이 함께 열려 지난 10년 간의 변화와 주요 성과를 되돌아보는 시간도 마련된다.
