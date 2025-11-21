연간 1,600만명이 찾는 ‘레드포스 PC방’, e스포츠 컬처 플랫폼으로 급성장

레드포스 PC방(레드포스 PC 아레나)이 차세대 e스포츠 문화 플랫폼으로 급성장하며 업계의 스포트라이트를 받고 있다.
레드포스 PC방은 라이엇 게임즈의 핵심 e스포츠 종목인 ‘리그오브레전드(LoL)’, ‘발로란트(VAL)’를 주종목으로 출전중인 e스포츠구단 농심 레드포스, PC방 창업 및 종합 컨설팅기업 ㈜비엔엠컴퍼니가 함께 전개중인 브랜드로 론칭 3년 만에 전국 110호점을 돌파하며 국내 PC방 시장의 새로운 리더로 떠올랐다.
이 같은 성장세는 최근 PC방이 e스포츠와 결합한 복합문화공간으로 진화하며 외국인 관광객들까지 끌어들이는 ‘K-컬처 스폿’으로 부상한 흐름과 맞닿아 있다는게 업체측의 설명이다.
레드포스 PC방은 단순한 게임 공간을 넘어, 고객 체험을 중심으로 한 복합 이스포츠 문화 공간으로 진화하고 있다. 10대부터 30대까지 폭넓은 MZ 세대의 지지를 기반으로 연간 1,600만명에 달하는 방문객이 찾는 국내 대표 ‘게임 트렌드 허브’로 성장했다.
프리미엄 인테리어와 하이엔드 게이밍 기어로 구성된 레드포스 PC방은 공간·장비·경험 전반에서 PC방 본연의 품질을 극대화하고 있다. 여기에 농심의 대표 제품을 활용한 시그니처 메뉴 라인업까지 더해져 이용객들의 호응을 이끌고 있다. 너구리·신라면·김통깨 라면을 기반으로 한 해장신토구리, 신탄탄면, 김통깨 라밥 등은 MZ 세대의 취향을 정확히 겨냥한 메뉴로, 브랜드의 독창성과 아이덴티티를 강화하는 역할을 하고 있다.
특히 미국 명문 요리학교 CIA(Culinary Institute of America) 출신 셰프진과의 협업을 통해 선보이는 ‘레스토랑급’ 메뉴 개발은 PC방 음식의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.
레드포스 PC방은 국내외 다양한 게임사와 손잡고 방문객 대상의 체험형 독점 콘텐츠와 신작 체험 이벤트를 꾸준히 선보이고 있다. 이를 통해 이용자들은 △프리미엄 게임 환경 △레스토랑 수준의 F&B △이스포츠 체험 콘텐츠를 한 공간에서 즐길 수 있으며, 다양한 하드웨어·게이밍기어 브랜드와의 협업을 통해 자신의 취향에 맞는 제품을 직접 경험하고 구매할 수 있는 ‘체험 중심 문화공간’으로 자리잡았다.
이러한 활동은 레드포스 PC방이 차세대 이스포츠 플랫폼으로 성장하는 핵심 동력으로 작용하고 있으며, MZ 세대 라이프스타일에 맞춘 ‘희소성·공유성·현장성’을 갖춘 공간이라는 평가를 받고 있다.
서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 “레드포스 PC방은 게임·식음료·문화를 결합한 새로운 형태의 복합 엔터테인먼트 공간으로 발전하고 있다”며 “앞으로도 농심을 비롯한 다양한 브랜드와의 협업을 확대해 한국 PC방 문화를 세계가 주목하는 K-콘텐츠로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
이어 그는 “현재 연간 1,600만명 이상이 방문할 정도로 이용자 기반이 빠르게 확대되고 있으며, 올해 110호점 돌파에 이어 내년 1분기까지 120호점 오픈을 앞두고 있다. 글로벌 진출에도 박차를 가하고 있어, 앞으로 새로운 e스포츠 공간의 기준이 될 것”이라고 강조했다.
댓글 0