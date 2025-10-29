AI發 인력 구조조정… 아마존 3만명 감원 추진

인공지능(AI)으로 생산성이 높아지면서 빅테크 기업들이 인력 재편에 나서고 있다. AI로 인해 자동화된 영역에서 대규모 구조조정을 단행하는가 하면 AI 경쟁에서 생존하기 위해 사내 인력을 재구성하는 움직임이다.
28일 로이터와 블룸버그 등 외신에 따르면 아마존은 물류, 결제, 클라우드 컴퓨팅 등 일부 핵심 부서에서 최대 3만 명을 감원하기로 했다. 본사 사무직 직원이 약 35만 명이란 점을 고려하면 10%에 가까운 직원을 해고하는 것으로, 2022년 말부터 2023년 초까지 2만7000여 명을 해고한 이래 최대 규모다.
아마존이 인력 축소에 나선 것은 AI 사용 확대에 따른 것으로 보인다. 블룸버그에 따르면 올해 6월 앤디 재시 아마존 최고경영자(CEO)는 아마존이 일반적으로 사람이 처리해 오던 업무에 AI 사용을 확대하면서 인력 규모가 축소될 가능성이 높다고 시사한 바 있다. 당시 그는 직원들에게 보낸 이메일을 통해 “현재 업무를 수행하는 인력은 줄어들고, 다른 유형의 업무를 수행하는 인력은 늘어날 것”이라며 “향후 몇 년 안에 AI를 전사적으로 광범위하게 활용해 효율성이 향상되면서 전체 직원 수는 줄어들 것으로 예상한다”고 밝혔다.
조직개편도 이어지고 있다. 최근 약 600명의 직원을 감원한 메타는 메타버스 분야 최고 임원으로 최근 4년간 메타에서 메타버스 구축을 주도해온 비샬 샤를 메타 슈퍼인텔리전스랩스의 AI 제품 감독자로 발령냈다. 그는 메타 AI 챗봇을 포함해 AI 기술을 메타의 다양한 앱과 웨어러블 기기에 적용하는 업무를 맡을 예정이다.
블룸버그는 이번 메타의 행보에 대해 “AI 경쟁에서 경쟁력을 확보하기 위해 팀을 재구성하고 있다는 신호”라고 분석했다.
