세종에 세운 ‘네이버 AI 엔진’… “고효율 냉각으로 24시간 가동”

네이버 데이터센터 ‘각 세종’ 가보니
‘직접 액체 냉각’ 2027년부터 도입
“쉽게 AI 활용 가능한 생태계 구축”
“내년 4월까지 ‘각 세종’에서 직접 액체 냉각(DLC·Direct Liquid Cooling) 방식을 검증하고 2027년 증설되는 2차 구역의 서버실에는 DLC를 적용하려고 합니다.”
27일 세종시 집현동 도시첨단산업단지에 있는 네이버의 대규모 데이터센터 ‘각 세종’의 현장 간담회에서 노상민 네이버클라우드 데이터센터장은 이같이 말했다. 축구장 41개 크기에 맞먹는 29만4000m² 부지에 지어진 ‘각 세종’은 전력과 냉각 효율까지 모두 고려해 인공지능(AI) 인프라가 24시간 안정적으로 작동할 수 있도록 구축됐다. 2023년 11월 1차로 센터가 가동 중이며 2027년과 2029년 각각 2, 3차 구역이 증설된다.
수만 개의 그래픽처리장치(GPU)가 쉴 새 없이 돌아가며 대규모 AI 연산이 이뤄지는 만큼 냉각 효율은 필수다. 특히 이 중 2차 구역에 적용될 DLC 기술이 주목받고 있다. DLC는 칩 위에 부착된 냉각판이나 서버 사이사이에 설치된 파이프에 차가운 물을 흘려줘 고성능 GPU에서 발생하는 열을 식히는 냉각 방식이다. 현재 국내 여러 기업이 DLC 시스템을 실증하고 있는 단계로 아직 상용화된 사례는 없다.
DLC 방식이 각광받는 것은 갈수록 AI 학습에 사용되는 GPU의 성능이 고도화되며 발열량이 그만큼 늘고 있기 때문이다. 실제 엔비디아의 최신 GPU 모델인 ‘B300(블랙웰)’의 최대 소비전력은 1000W로 이전 모델인 H200에 비해 40%가량 높아지며 발열량은 약 4배가 늘었다.
DLC 방식은 바람을 이용하는 공랭식에 비해 더 적은 공간이 필요하고 에너지 효율도 높다. 네이버클라우드는 현재 DLC 방식과 더불어 전기가 통하지 않는 특수 액체(냉각유)에 서버를 넣어 열을 식히는 액침 냉각 방식 등 다양한 고효율 냉각 방식을 고려하고 있다.
새로운 냉각 시스템이 자리 잡기 전까지는 각 세종에 적용된 ‘나무-3(NAMU-3·NAVER Air Membrane Unit)’ 공조 시스템을 최대한 활용할 계획이다. 나무-3는 자연풍을 활용해 기존 공조 시스템 대비 에너지를 최대 73% 절감했다.
네이버클라우드는 그간의 GPU 운영 효율 노하우를 기반으로 자체 서버 구축 없이도 GPU 자원을 구독해 활용할 수 있는 ‘GPUaaS(GPU as a Service)’ 사업에 집중하겠다는 계획이다. 이상준 네이버클라우드 최고정보책임자(CIO)는 “국내 기업들이 손쉽게 AI를 활용할 수 있는 생태계를 만들 수 있을 것”이라며 “앞으로 GPUaaS 사업이 네이버클라우드 사업 중 절반 정도를 차지할 것 같다”고 했다.
