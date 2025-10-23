LH, 도심 내 신속한 주택공급 추진점검 회의 개최… 연내 7000호 추가 지정

한국토지주택공사(LH)는 23일 서울지역본부에서 ‘도심 내 신속한 주택공급 추진점검 킥오프(Kick-off) 회의’를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 도심 공공주택 복합사업과 공공정비사업 등 도심 내 주택공급 핵심사업의 추진 현황을 점검하고 사업 절차 간소화와 조기 공급 기반 마련을 논의하기 위해 마련됐다.
LH는 지난 9·7대책에서 제시된 인허가 절차 개선 사항을 반영해 연내 사업별·지구별 세부 착공계획을 수립할 계획이다. 또한 도심 공공주택 복합사업의 경우 올해 계획된 지구지정 및 사업승인 물량을 집중 관리해 차질 없이 추진하는 한편, 도심 내 우수 입지의 공공주택이 조기 공급될 수 있도록 관련 제도 개선 과제도 지속 발굴할 방침이다.
LH는 도심 공공주택 복합사업을 통해 연말까지 7000호 이상 복합지구를 추가 지정할 계획이라고 전했다.
강오순 LH 지역균형본부장은 “수도권 주택시장 안정화를 위해 신속한 사업추진과 공급 조기화가 한 치의 흔들림 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
